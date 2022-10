Liguria. Tempo soleggiato e stabile fino alla fine del mese, con temperature superiori ai valori normali. Sono queste le giornate che ci aspettano secondo le previsioni meteo del centro Limet.

Per oggi, sabato 29 ottobre, sono previste condizioni di tempo soleggiato ovunque. Da segnalare solo locali banchi di nebbia nelle vallate dei versanti padani al mattino, in via di attenuazione.

I venti saranno deboli settentrionali al mattino, variabili nel pomeriggio. E il mare quasi calmo o poco mosso.

Le temperature invece sono in ulteriore e lieve aumento nei valori massimi. Sulla costa si registra un minimo tra 16/21°C, e un massimo tra 23/26°C. All’interno invece un minimo tra 8/16°C, e un massimo tra 20/24°C (fondovalle/collina).