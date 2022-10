Liguria. La settimana si conclude con correnti umide nei bassi strati, soprattutto nella prima parte di domenica sono attese molte nubi e qualche goccia di pioggia. Ad inizio settimana il rinforzo dell’anticiclone favorirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 16 ottobre avremo al mattino nuvolosità bassa sul centro-levante, potrà risultare maggiormente compatta, ed associata a locali piovaschi, su savonese orientale, genovesato occidentale e spezzino. Tempo asciutto con velature in transito a ponente. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, nubi basse più insistenti nelle zone interne, non si esclude anche qualche locale pioviggine. Lungo la fascia costiera graduale miglioramento con stratificazioni medio-alte in transito. In serata copertura nuvolosa in generale diminuzione.

Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie od in lieve aumento: sulla costa minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 20 e 24 gradi; all’interno minime tra 6 e 15 gradi, massime tra 15 e 21 gradi (fondovalle/collina).

Lunedì 17 ottobre avremo al mattino qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali, cieli in prevalenza sereni sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio, e della serata, transito di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante.

Venti in mattinata moderati da nord/nord-est a ponente, a seguire deboli meridionali ovunque. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie od in leggero calo, massime in aumento.

Martedì 18 ottobre prima parte di giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Dal pomeriggio/sera graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare dal settore costiero centro-orientale.

Temperature stazionarie od in leggero calo.