Meteo, cielo sereno sulla Liguria: temperature stazionarie e mare calmo

Liguria. Giornata, quella di mercoledì 5 ottobre, che dal punto di vista meteorologico non vede grossi eventi previsti. Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, al mattino in prevalenza sereno, salvo foschie o banchi di nebbia nelle zone soggette sul versante nord dell’appennino più probabili e densi durante la notte, sino al primo mattino. Durante il pomeriggio transito di nubi basse specie sul settore centro-occidentale in un contesto comunque generalmente soleggiato.

Venti a regime di brezza e mare calmo.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra 15 e 19° C, nell’interno tra 5 e 10° C. Massime sulla costa tra 22 e 25° C, nell’interno tra 21 e 25° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì 6 ottobre, sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Venti a regime di brezza, mare calmo e temperature stazionarie.

Per venerdì 7 al momento non è prevista nessuna variazione significativa.