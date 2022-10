Liguria. Una saccatura atlantica inizia il suo lento spostamento verso Est portando un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla nostra regione nel prossimo weekend. Nel frattempo, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, ci aspettano però ancora due giorni di stabilità e clima mite.

Nelle prime ore del mattino attesa nuvolosità molto bassa, più compatta sulla Riviera di Ponente, un po’ meno su quella di Levante. Nelle zone interne invece cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio questa nuvolosità andrà via via dissolvendosi su gran parte della regione, eccezion fatta per l’imperiese e il settore centrale dove ci aspettiamo ancora nubi sparse.

I venti saranno a regime di brezza. Mare calmo.

Temperature in aumento le minime sulla costa (tra 18 e 21° C), nell’interno tra 5 e 12° C. Stazionarie le massime sulla costa tra 21 e 24° C, nell’interno tra 18 e 23° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì, sereno o poco nuvoloso per velature. Venti a regime di brezza, o del tutto assenti. Mare quasi calmo o calmo. Temperature stazionarie.

Venerdì venti in rinforzo dai quadranti meridionali e cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Possibili piovaschi sul settore centrale. Dalla serata piogge in transito da Ovest verso Est. Temperature in diminuzione, specie nei valori massimi.