Mercato settimanale Savona, l’ex assessore Zunato sullo spostamento in via Paleocapa: “A noi non l’avevano autorizzato”

Savona. “A noi avevamo detto che non sarebbe stato possibile spostare i banchi in via Paleocapa su due file, ma siamo favorevoli ai miglioramenti e siamo contenti che l’amministrazione comunale abbia proseguito il nostro lavoro”. A una settimana dall’approvazione da parte della giunta comunale della delibera con la planimetria della nuova collocazione dei banchi del mercato settimanale del lunedì, l’ex assessore al commercio Maria Zunato (Lega) commenta lo spostamento portato a termine dalla giunta Russo.



Dal 21 novembre i banchi dei prodotto non alimentari saranno spostati in via Paleocapa, corso Italia e alcune vie trasversali. Il settore alimentare e i produttori diretti rimangono, invece, in piazza del Popolo (lato monte) così come il settore dei fiori (lato mare). Le vie interessate sono: via Paleocapa (dall’intersezione con via Gramsci sino all’intersezione con piazza Mameli e da piazza Mameli sino all’intersezione con via Venti Settembre); corso Italia (da intersezione piazza Giulio II a intersezione via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e pedonale nell’intersezione con via Cesare Battisti); via Guidobono nel tratto compreso tra via Verzellino e Piazza del Popolo.

Zunato ha spiegato che oltre “al mancato distanziamento e alle criticità per il traffico, l’esclusione di via Paleocapata è stata determinata anche dal progetto filobus”. Per quanto riguarda la festa di Santa Lucia, i cui banchi sono disposti in via Paleocapa, ha ricordato che è una fiera e sono previste regole diverse da quelle dei mercati rionali.



E rivendica le decisioni prese durante il mandato: “Abbiamo avuto il coraggio di trasferirlo in centro città (da piazza del Popolo) garantendo a tutti coloro che avevano il garage nelle vie interessate di poter parcheggiare gratuitamente in piazza del Popolo”.

E sottolinea anche che la scelta “è stata condivisa da tutte le associazioni di categoria sia degli ambulanti che del commercio fisso”.

Lo spostamento del mercato segnerà l’inizio di una serie di percorsi verso la pedonalizzazione di alcune vie a partire da via Manzoni, via Mistrangelo, via Ratti, via Caboto, via Untoria e un ulteriore tratto di corso Italia.