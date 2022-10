Mercato settimanale Savona, ecco la nuova disposizione dei banchi

Savona. La giunta comunale di Savona ha approvato la delibera con la planimetria della nuova collocazione dei banchi del mercato settimanale del lunedì.



Dal 21 novembre i banchi dei prodotto non alimentari saranno spostati in via Paleocapa, corso Italia e alcune vie trasversali. Il settore alimentare e i produttori diretti rimangono, invece, in piazza del Popolo (lato monte) così come il settore dei fiori (lato mare).

Le vie interessate sono: via Paleocapa (dall’intersezione con via Gramsci sino all’intersezione con piazza Mameli e da piazza Mameli sino all’intersezione con via Venti Settembre); corso Italia (da intersezione piazza Giulio II a intersezione via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e pedonale nell’intersezione con via Cesare Battisti); via Guidobono nel tratto compreso tra via Verzellino e Piazza del Popolo.

Ci saranno 10 posteggi riservati ai banchi di fiori, 18 per il settore alimentare, 147 per merci varie, produttori 5. L‘area di Via Rella, inizialmente inclusa, non è stata oggetto di scelta da parte degli operatori e conseguentemente non sarà interessata dai banchi “per merito degli accorpamenti”, ha sottolineato il vicesindaco Elisa Di Padova.



“Sarà un mercato più compatto e più gestibile, abbiamo aumentato dalla mezz’ora a un’ora la sosta nel parcheggio di piazza del Popolo per agebolare la sosta da chi viene fuori dal centro città. E stiamo lavorando dalla navetta da Albisola”, ha aggiunto il vicesindaco.

Dopo gli incontri informali voluti Di Padova per trovare una soluzione alternativa all’attuale sistemazione (che aveva sollevato le polemiche degli ambulanti e della minoranza in consiglio comunale) con gli operatori la delibera è approdata in consiglio comunale il 29 luglio. Nel frattempo gli esercenti concessionari a fine settembre hanno scelto i relativi posteggi.

Lo spostamento del mercato segnerà l’inizio di una serie di percorsi verso la pedonalizzazione di alcune vie a partire da via Manzoni, via Mistrangelo, via Ratti, via Caboto, via Untoria e un ulteriore tratto di corso Italia.