Memorial Rino Rigardo: gli Under 14 del Basket Loano Garassini onorano il fondatore del club vincendo il torneo a lui dedicato

Loano. Si è svolto, sabato 22 e domenica 23, il memorial Rino Rigardo cui hanno partecipato 6 squadre Under 14. La competizione, giunta alla sua 11° edizione e dopo due anni di sospensione, è dedicata alla memoria del caro Rino, fondatore dell’ASD Basket Loano Garassini, un appuntamento quindi molto sentito dalla società.

Il carattere amichevole della manifestazione non ha tolto nulla all’agonismo, i ragazzi si sono affrontati per vincere e hanno lottato su ogni possesso palla. Basti pensare che la finale per il 5° posto si è decisa dopo un tempo supplementare. Ne ha sicuramente giovato lo spettacolo.

“Siamo molto soddisfatti anche per le parole di apprezzamento ricevute dalle società ospiti, anche grazie all’impegno dei volontari e alla qualità dei servizi offerti. La logistica, su due palestre, ha impegnato i soci e le famiglie per garantire l’accoglienza e il regolare svolgimento delle gare”, dicono dal club.

Per la cronaca i ragazzi dell’ASD Basket Loano Garassini hanno vinto la finale del torneo giocando “di squadra” e mettendo così costantemente in difficoltà gli avversari che hanno via via incontrato.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per il supporto e il patrocinio, i volontari e quanti ci hanno supportato per la buona riuscita del torneo. Diamo appuntamento al prossimo anno!”.

LA CLASSIFICA

1 ASD BASKET LOANO

2 GATORS SAVIGLIANO 2009

3 SCAT GENOVA

4 RANABO BORDIGHERA

5 GATORS SAVIGLIANO 2010

6 VIRTUS GENOVA