Martedì lo spettacolo dell’eclissi parziale di sole, sarà visibile anche in Liguria

Liguria. Martedì 25 ottobre sarà protagonista, anche nei cieli della Liguria, l’eclissi parziale di sole. Lo spettacolo sarà visibile nella tarda mattinata.

Il fenomeno sarà osservabile in tutta Italia. Secondo gli esperti la luna inizierà a occultare il sole alle ore 11.20, il massimo dell’eclissi si avrà alle ore 12.15 circa quando il 25% del disco solare verrà coperto dal nostro satellite naturale e l’eclissi avrà fine alle ore 13.10. Alla latitudine di Roma, l’eclissi inizierà alle 11.26 ora italiana e terminerà alle 13.21, mentre nell’Italia settentrionale e meridionale lo spettacolo sarà rispettivamente anticipato e posticipato di alcuni minuti.

Un’eclissi solare si verifica quando il sole, la luna e la Terra sono allineati. Quando l’allineamento è quasi perfetto, il cono d’ombra della Luna tocca la superficie della Terra e ostruisce l’intero disco solare: l’eclissi è totale. Questa volta l’ombra della Luna non toccherà terra e “non sarà possibile assistere da nessuna parte alla totale scomparsa del Sole”, spiega in un comunicato l’Osservatorio di Parigi.

Sarà possibile osservare il fenomeno celeste solo a condizione che il tempo sia bello e con strumenti specifici che proteggano gli occhi. Guardare direttamente il sole è molto pericoloso per la vista, in particolare durante un’eclissi parziale di sole. L’osservazione dovrà quindi avvenire tramite strumenti dotati di appositi filtri schermanti oppure in proiezione.

Nel resto del mondo il fenomeno inizierà alle 08.58 in Islanda e terminerà al largo dell’India alle 13.02, attraversando l’Europa, l’Africa nord-orientale e il Medio Oriente. Al massimo dell’eclissi, previsto sul Kazakistan, il sole sarà nascosto per l’82,2%, ma non ancora abbastanza per avere una percezione dell’oscurità in pieno giorno, per percepire una specie di luce fredda, è necessario oscurare almeno il 95% del Sole.