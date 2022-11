Finale Ligure. Domenica 30 ottobre, in una splendida giornata dal clima mite, la marcia è tornata a far parlare di sé nel Savonese, esattamente a Finale Ligure, sul lungomare.

La sinergia messa in campo dall’amministrazione comunale di Finale Ligure, il Comitato regionale ed il team Atletica Run Finale ha organizzato il primo Trofeo Città di Finale Ligure, nobilitato da presenze illustri.

In campo femminile assolo della bergamasca Federica Curiazzi, capace di vincere sui dieci chilometri in 49’01”. Nonostante la distanza corta per un’atleta come lei, reduce dal quarto posto sui 35 chilometri degli Europei di Monaco, è arrivato il primo posto davanti alla promettente Rosetta La Delfa. Terza l’ex Alba Docilia Federica Ferraro. Altrettanto bene il giovane azzurro della Riccardi Milano Gabriele Gamba, primo in 44’09” davanti all’idolo locale Mattia Braggio della Duferco Spezia. Da citare anche le belle prove dell’allievo lombardo Marco Drusian e della giovanissima Sofia Rondelli, figlia del Giorgio mitico coach di tanti campioni come Cova e Panetta.

Risultati. Uomini Assoluti (10 km): 1° Gabriele Gamba (Riccardi Milano) 44’09”; 2° Mattia Braggio (Duferco Spezia) 45’56”; 3° Daniele Viglione (Atletica Alba) 51’50”. Juniores (10 km): 1° Alessio Ciriotti (Città di Genova) 56’39”. Allievi (5 km): 1° Marco Drusian (Team Lombardia) 22’19”. Cadetti (5 km): 1° Nicolò Vidal (Team Lombardia) 24’44”. Ragazzi (2 km): 1° Simone Forlanelli (Team Lombardia) 10’30”.

Donne Assolute (10 km): 1ª Federica Curiazzi (Atletica Bergamo) 49’01”; 2ª Rosetta La Delfa (Ug Biella) 50’18”; 3ª Federica Ferraro (Toscana Atletica) 53’58”. Juniores (5 km): 1ª Veronica Parodi (Città di Genova) 1h04’35”. Allieve (5 km): 1ª Emma Cappelli (Team Piemonte) 26’14”. Cadette (2 km): 1ª Cristina Resmini (Team Lombardia) 15’41”. Ragazze (2 km): 1ª Sofia Rondelli (Team Lombardia) 9’58”.

guarda tutte le foto 265



Marcia: il Trofeo Città di Finale Ligure

Classifica per selezioni regionali: 1ª Lombardia; 2ª Piemonte; 3ª Liguria.

Clicca qui per consultare tutti i risultati.