Manifesto contro Giorgia Meloni ad Albenga, Tomatis (Fdi): “Silenzio dell’amministrazione su riprese video preoccupa”

Albenga. Domenica scorsa, ad una settimana dalle elezioni politiche, era apparso ad Albenga un manifesto contro Giorgia Meloni.

La locandina offensiva era stata affissa in una zona centrale della città ovvero sulla facciata storica del vecchio ospedale di Albenga in piazza Trincheri dove è presente una telecamera che riprende tutta la zona. Piazza che è collegata direttamente a piazza del Popolo pure quella “osservata” da occhi elettronici.

“Ma ad una settimana di distanza – afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – com’è possibile che non sia stato ancora individuato l’autore del gesto incriminato, ci chiediamo allora se le telecamere sistemate per ragioni di sicurezza e per le quali vengono spese somme ingenti che paga il cittadino siano davvero funzionanti oppure ci siano ragioni di riservatezza nello smascherare l’autore del gesto?”.

“Se non servono per individuare i responsabili dei reati ci chiediamo a questo punto la loro utilità – conclude Tomatis- abbiamo dato mandato al nostro avvocato di richiedere i filmati delle ore precedenti al ritrovamento del manifesto per sporgere querela nei confronti del responsabile”.