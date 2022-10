Lutto nei vigili del fuoco savonesi per la scomparsa dell’ex capo squadra Mario Delfino

Varazze. Lutto nel personale in servizio e a riposo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona. È scomparso, infatti, all’età di 69 anni, il capo squadra in pensione Mario Delfino, conosciuto da tutti come “Maggia”.

Aveva prestato servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sia nel comando di Savona che nel distaccamento di Varazze, sua città natale.

Lascia la sorella Maria, il fratello Ambrogio con i rispettivi congiunti, oltre ai nipoti Simona con Franco e i piccoli Tommaso e Massimo.

Nel corso degli anni ha partecipato a diverse operazioni di soccorso nazionali e nella sua Liguria, in prima linea nelle varie emergenze e attività dei vigili del fuoco: “Era ben voluto da tutti, non si tirava mai indietro, mancherà a molti…” il ricordo della nipote Simona.

I funerali si svolgeranno a Varazze mercoledì 26 ottobre, alle ore 10:00, presso la chiesa di Sant’Ambrogio.