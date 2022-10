Savona. Note. Romanticismo. Tempi passati. Un evento che ha saputo emozionare quello donato alla città dal Festival Internazionale di Musica che, per la prima volta nella storia di Savona, ha portato in Duomo quattro musicisti della celebre Wiener Philharmoniker .

Pubblico giunto da tutta la provincia e oltre, in un Duomo ancor più maestoso che ha accolto, tra i presenti e per la prestigiosa occasione, il Vescovo Calogero Marino, il Vicario Generale della Diocesi, don Angelo Magnano, il sindaco di Savona, Marco Russo.

Applausi fragorosi per i quattro musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, una tra le più prestigiose e famose al mondo. L’orgoglio nelle parole del direttore artistico del Festival Internazionale di Musica, Francesco Ottonello: “E’ veramente difficile esprimere con le parole, le sensazioni che si provano quando si partecipa a un concerto come questo – spiega a IVG durante la pausa tra un quartetto e l’altro – una serata importante per Savona perché avere il privilegio di ospitare gli artisti dell’Orchestra Filarmonica di Vienna è un caso raro e ritengo sia la prima volta che sono presenti nella nostra città. Ci hanno regalato un omaggio all’Austria e al classicismo viennese, con il quartetto ‘L’Allodola’ di Haydn e un omaggio all’Italia con il celebre quartetto di Giuseppe Verdi”.

Tibor Kovac e Lara Kusztrich al violino, Holger Tautscher-Groh, viola e Orfeo Mandozzi al violoncello. “Tutte le lodi della Filarmonica di Vienna si rivelano un eufemismo”. Così Richard Strauss ha definito l’orchestra più prestigiosa al mondo, la Filarmonica di Vienna. Noi aggiungiamo che le corde degli archi, ieri sera, hanno vibrato un’emozione così forte, da raggiungere il cielo.