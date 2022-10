Loano, ufficializzate le date del Campionato Invernale di Marina di Loano 2022/23

Loano. Torna il Campionato invernale di Marina di Loano, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il Circolo Nautico del Finale, il Circolo Nautico Andora e il supporto di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano. L’evento ha il patrocinio del Comune di Loano.

Le regate si svolgeranno secondo il seguente programma:

Ia manche: 22-23 ottobre 2022; 12-13 novembre 2022; 26-27 novembre 2022; 10-11 dicembre 2022

II manche: 14-15 gennaio 2023; 28-29 gennaio 2023; 11-12 febbraio 2023: 25-26 febbraio 2023

Il Campionato si svolgerà nel corso di otto fine settimane con una o più prove da disputare ogni giornata per un massimo di 26 prove in totale. E’ prevista la suddivisione in due serie. È consentita l’iscrizione nelle categorie ORC e IRC alle imbarcazioni in possesso di regolari certificati di stazza in corso di validità. Le

imbarcazioni in possesso di tutti e due i certificati potranno iscriversi in entrambe le categorie.

Potranno essere costituite anche Classi Monotipo e Minialtura con un minimo di cinque iscritti. I Monotipi regateranno in tempo reale. Sarà costituita anche la Classe Libera che regaterà in tempo reale.

Il Comitato di Regata, in relazione alle condizioni meteorologiche, deciderà se far disputare regate a bastone e/o di navigazione costiera. Le iscrizioni possono essere effettuate sia per tutto il Campionato sia per la sola prima manche (regate nel 2022), sia per la sola seconda manche (regate nel 2023). Sarà stilata una classifica assoluta per tutto il Campionato Invernale e una classifica per ogni serie.

Ormeggi. L’organizzazione mette a disposizione l’ospitalità gratuita per le prime trenta imbarcazioni iscritte provenienti da altri porti in rigoroso ordine cronologico di ricevimento dell’iscrizione compresa la tassa d’iscrizione.

Per usufruire dell’ormeggio gratuito, le imbarcazioni dovranno garantire la presenza alla partenza delle regate in almeno sei fine settimana di regata a partire dal 22 ottobre 2022 e fino al 26 febbraio 2023. Per gli iscritti alle singole manche la gratuità sarà valida per il solo periodo delle manche. Per la disponibilità del posto barca gratuito sarà data precedenza agli iscritti a tutto il Campionato.

Appuntamento dunque a sabato 22 settembre alle ore 9:30 presso lo Yacht Club Marina di Loano per il briefing generale di inizio Campionato.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Circolo Velico Loano cnloano@gmail.com – tel. +39 019 668836

Il Bando di Regata è disponibile al link: https://www.marinadiloano.it/it/news/campionato-invernale-dimarina-di-loano-2022-23-regate-al-via-nel-fine-settimana-del-22-23-ottobre

www.marinadiloano.it