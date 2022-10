Loano in lutto per la scomparsa del commercialista Luigi Raineri

Loano. Lutto, a Loano, per la scomparsa di Luigi Raineri, dottore commercialista con studio nella città dei Doria. Aveva 80 anni.

Nato a Genova ma residente a Borghetto, è stato presidente di diverse società per azioni ed srl, membro dei consigli di amministrazione di società di capitali e rappresentante del consiglio nazionale dell’Endofap, Ente di formazione professionale Don Orione; inoltre, è stato consulente generale della Confartigianato della provincia di Savona.

Formatosi ai salesiani di Alassio, era una persona molto riservata ma svolgeva da anni attività di consulenza a livello mondiale, specialmente con gli istituti religiosi salesiani, la provincia religiosa di Don Orione, la provincia d’Italia dei Fratelli Maristi, la provincia religiosa di San Marziano e molti altri. E’ stato membro del consiglio di sovrintendenza dell’Osservatore Romano per 16 anni, coordinatore della consulta dei consulenti fiscali del Centro Nazionale Economi per 29 anni e consulente generale della consulta economia della Congregazione dei Salesiani dal 1993 ad oggi. Ha ricoperto il ruolo di membro della consulta economica della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe per 17 anni e di membro del consiglio di proprietà dell’Istituto Suore Cappuccine di Bergamo. E’ stasto per 30 anni consulente di 52 congregazioni di istituti religiosi maschili e femminili.

Raineri è anche l’autore del “Manuale dell’Economo di Comunità” promosso dal cardinale Rosalio Josè Castillo Lara e autore di parecchi articoli di interesse degli istituti religiosi sul notiziario Cnec; per oltre 25 anni è stato relatore nei convegni annuali per gli economi di comunità organizzati dal Cnec di Roma.

Raineri lascia la moglie Clara, le figlie Barbara con Luca ed Elisabetta con Fabio, i nipoti Giacomo, Tommaso e Beatrice, Tino e Gloria.

Il rosario verrà recitato oggi alle 19.30 nell’oratorio delle Cappe Turchine. Il funerale si terrà domani, venerdì 14 ottobre, alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista.