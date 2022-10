Loano, il convento di Monte Carmelo protagonista dell’ottava puntata di “Bake Off Italia” 2022

Loano. Sarà il convento dei frati carmelitani di Monte Carmelo a Loano il “set” della prima prova in esterna della decima stagione di Bake Off Italia, il talent-show dedicato ai dolci condotto da Benedetta Parodi, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia (e da Clelia d’Onofrio, voce narrante della storia dei dolci protagonisti di ciascuna puntata).

Ad annunciare la partecipazione del convento sono i ragazzi del Gruppo Giovani 2.0, che proprio a Monte Carmelo hanno la loro “base”. In un post su Facebook i ragazzi hanno diffuso lo spot di presentazione della puntata e hanno lanciato l’invito a tutti loro contatti: “Il Convento di Monte Carmelo di Loano, il nostro padre Lorenzo e i suoi confratelli questa sera saranno a Bake Off Italia ‘Dolci in forno’ – scrivono – Quindi sintonizzatevi tutti alle 21:20 su Real Time canale 31”.

Secondo quanto trapelato finora e riportato da diversi blog specializzati, la puntata che andrà in onda questa sera alle 21.30 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) sarà interamente dedicata alla frutta e vedrà i concorrenti preparare tre dessert di fine pasto per i frati del convento, chiamati a valutare i dolci insieme ai giudici del programma.

Per le preparazioni i pasticcieri dovranno utilizzare le prugne, il Vermentino e poi i “Biscotti della Commemorazione” al limone, preparati dai frati.

La scelta di Monte Carmelo non è casuale. Da anni, infatti, nel convento loanese è attiva una azienda agricola i cui frutti (è il caso di dirlo) sono alla base di diverse preparazioni, tutte in vendita presso il negozio allestito e gestito dai frati proprio all’interno del centro conventuale.

La frutta dovrebbe essere anche alla base della prova tecnica, che vedrà i concorrenti cimentarsi con una crostata, e della prova a sorpresa, che li chiamerà a riprodurre un frutto in marzapane.