Loano, al via il corso di formazione per volontari Cri: ecco come iscriversi

Loano. Giovedì 13 ottobre alle 21 presso la palazzina della protezione civile in via Magenta a Loano è in programma la presentazione del nuovo corso di formazione per volontari di Croce Rossa.

La serata è stata organizzata dal comitato loanese della Cri, che come tutte le associazioni di volontariato e pubbliche assistenze ha sempre bisogno di “forze fresche” per garantire l’operatività di un servizio fondamentale per la salute di tutti noi.

“Perché diventare un volontario di Croce Rossa? Perché anche tu puoi lasciare un segno: il tuo segno. Perché puoi contribuire a migliorare la vita di altre persone. Perché migliori anche la tua vita. Perché il nostro obiettivo è prevenire e alleviare le sofferenze di chi ne ha bisogno. Perché vogliamo cambiare il futuro. Perché il tuo contributo ci permette di farlo insieme. Non importa quanti anni hai, l’importante è che i tuoi valori, siano i nostri valori. Volontariato vuol dire donare un po’ del nostro tempo per chi rischia di non averne più”.

Per prenotare un posto è sufficiente contattare la Cri di Loano via mail all’indirizzo loano@cri.it o al numero 019.67.38.21.