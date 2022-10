Loano, al via i lavori di ristrutturazione della residenza protetta Ramella

Loano. Dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno una serie di lavori di ristrutturazione della residenza protetta Ramella di via Stella a Loano.

I primi interventi sono iniziati ieri, lunedì 3 ottobre. In programma la re-imbiancatura di tutto il primo piano della struttura, destinato agli ospiti, mediante l’utilizzo di smalto ad acqua colorato atossico e privo di solventi (fino all’altezza di 1,6 metri) e di smalto bianco lavabile atossico e privo di solventi (per la restante parte di muro e per i soffitti).

Parallelamente ai lavori di imbiancatura, entro le prossime due settimane inizieranno anche i lavori di rifacimento del terrazzo che affaccia su via Damiano Chiesa: gli interventi prevedono l’asportazione dell’attuale piastrellatura, il rifacimento delle guaine e dei massetti, la ri-piastrellatura ed infine la sostituzione delle ringhiere in ferro con nuove ringhiere in acciaio antiscavalcamento.

Spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e il vice sindaco Gianluigi Bocchio: “Questi interventi ci consentiranno di offrire agli ospiti della nostra residenza protetta comunale e a tutti i loro famigliari una struttura sempre in ordine e sicura e quindi una permanenza il più possibile piacevole. Ci scusiamo in anticipo per ogni possibile disagio che i lavori dovessero creare: come si dice in questi casi, il Comune ‘sta lavorando per voi’ tutti”.