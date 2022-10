L’istituto Comprensivo Savona 3 festeggia la Giornata Europea dello Sport con escursioni sulle alture della città

Savona. Gli alunni delle classi dell’Istituto Comprensivo Savona 3 -”G. Manzino” si sono unite virtualmente ad altri 3 milioni di giovani provenienti da tutta l’Europa per festeggiare la Giornata Europea dello Sport scolastico. Un evento che ha come obiettivo principale la promozione dell’attività fisica e dello sport nelle scuole, coinvolgendo i bambini e i giovani di tutte le scuole europee.

Questa giornata, inoltre, ha come scopo quello di sensibilizzare ogni partecipante all’importanza di effettuare abitualmente dell’attività fisica, iniziando da quella praticata a scuola, esaltando lo stile di vita salutare, fortificare il senso di appartenenza alla propria istituzione scolastica, incoraggiare l’inclusione sociale e lo sviluppo di competenze motorie di base tra gli studenti di ogni ordine e grado.

Quest’anno il tema principale è stato “Going Green with Sport” e ha l’obiettivo di invitare i professori di Educazione Fisica ad eseguire le loro lezioni all’aperto, come luogo per muoversi in maniera creativa o utilizzando lo sport per la salvaguardia dell’ambiente.

La scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Savona 3, “G. Manzino” frequentato da oltre 300 alunni, tra di loro anche alunni disabili, ha partecipato alla proposta sportiva con delle “escursioni sulle alture di Savona” con più uscite nel periodo inverno/primavera 2022: le escursioni si sono svolte interamente a piedi con partenza e ritorno dalla stessa scuola, in particolare il percorso ad anello ha toccato numerose zone care ai cittadini savonesi: il sentiero intitolato a Chiara Badano, beatificata il 25 settembre 2010, la Chiesetta della Madonna degli Angeli, un edificio religioso che sorge appena sopra al suddetto sentiero, in posizione panoramica e in prossimità del Forte Madonna degli Angeli, purtroppo famoso per un fatto di sangue accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui dei nazifascisti fucilarono ingiustamente dei partigiani. Questo fatto noto come “la Strage di Natale” e accaduto il 23 dicembre 1943, ha colpito profondamente gli alunni delle classi: nel muro del forte sono ancora visibili i fori della fucilazione.

Dunque si è trattato di una escursione a tutto tondo: impegno motorio, divertimento, socialità e cultura. Un ricordo indelebile per i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all’evento e un’attività sicuramente da ripetere

L’iniziativa è stata promossa dai docenti di Educazione Fisica Marco Bragantini e Paola Feri con il sempre attivo supporto della Dirigente Maria Claudia Nencini.