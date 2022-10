Liste di attesa e sanità digitale in Consiglio regionale, Toti conferma gli investimenti

Liguria. Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta come sono state impegnate le risorse assegnate ad A.Li.Sa. per ammodernare le infrastrutture tecnologiche delle prenotazioni elettroniche.

Il consigliere ha sostenuto che tutte le risorse, invece, sono state destinate per l’attivazione della webapp “Prenoto salute”, per i sistemi di monitoraggio dei tempi d’attesa, delle prenotazioni e delle liste d’attesa e per progettare ulteriori supporti digitali.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato che la giunta con la delibera 387 del 2022 ha destinato 6 milioni e 850 mila euro per interventi destinati a ridurre le liste di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e che ALiSa, a sua volta, ha dato al Dipartimento regionale Salute indicazioni sugli interventi che progressivamente saranno avviati secondo le risorse assegnate.

Toti ha poi illustrato nel dettaglio gli interventi previsti.

La consigliere Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha invece presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di istituire liste d’attesa a chiamata per rispettare le classi di prenotazione senza farle scadere evitando, così, che il paziente sia costretto a chiedere una nuova richiesta medica.

Il consigliere ha rilevato che sempre più pazienti, per riuscire ad effettuare gli esami nei tempi previsti, sono costretti a spostarsi in asl diverse da quelle di appartenenza o a rivolgersi alla sanità privata

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha precisato che il cup non gestisce le prestazioni di classe “urgente” che sono prese in carico dalle aziende sanitarie.

Toti ha evidenziato, inoltre, che la validità della richiesta per la prescrizione di prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale non coincide con la priorità pertanto non è necessario emettere nuove richieste per la prescrizione di prestazioni, anche nel caso per le stesse non ci sia disponibilità nel rispetto del livello di priorità.

Toti, infine, ha ricordato che in ogni azienda esiste un “percorso di tutela” con sistemi di accesso alternativi.

Altro tema della seduta: “Entro fine anno saranno 5 i nuovi medici legali che saranno assunti per andare a colmare, almeno parzialmente, i pensionamenti degli specialisti addetti all’esame e al riconoscimento delle richieste di invalidità civile e contestualmente con giugno 2023 si chiude il piano di rientro di tutte le pratiche sospese, relative al 2022” ha comunicato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti oggi rispondendo ad una ulteriore interrogazione.

“La struttura complessa di medicina legale – ha detto Toti – sta provvedendo a recuperare l’arretrato che si è creato per l’emergenza pandemica ed entro il prossimo giugno saranno evase tutte le pratiche aperte con le richieste presentata nel 2022, in quanto il direttore della struttura ha avviato un piano di rientro per lo smaltimento dell’arretrato, in considerazione del nuovo personale che verrà assunto”.

“Diverso – ha continuato Toti – sono le istanze relative ai minori, ai pazienti oncologici e a quelli affetti da SLA che seguono un percorso differente da quello dei maggiorenni non affetti da patologie oncologiche, in quanto vengono prese in carico appena trasmesse dall’INPS e entro 20-30 giorni ricevono le lettere per l’acquisizione della documentazione medica”.