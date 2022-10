Liguria, integrato piano iniziative promozionali 2022. Benveduti: “Continua l’impegno per valorizzare i prodotti locali”

Liguria. La Regione, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti, ha approvato in giunta l’integrazione al piano annuale delle iniziative promozionali 2022, che consente la concessione di tutti i 303mila euro previsti dalla misura.

In particolar modo, con questa seconda parte di finanziamento viene definita la compartecipazione regionale a nuove iniziative importanti e di rilievo come la Genova BeDesign Week, Expandere Liguria 2022, Liguria Transatlantica, Mirabilia Food Experience, OliOliva e Tartufando.

“Il sostegno a iniziative che rappresentano un valido strumento di sviluppo promozionale delle produzioni locali e dell’economia nel suo complesso, è un impegno a cui non siamo mai venuti meno in questi anni – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti -. Con questo nuovo intervento, rafforziamo questa attenzione andando a finanziare tutte le iniziative di maggior rilievo che, da un lato hanno già raggiunto in passato risultati significativi e un impatto molto positivo sui territori sotto il profilo economico, turistico e occupazionale, e dall’altro rappresentano un’interessante innovazione nell’ambito delle politiche promozionali delle produzioni liguri”.