Lettera con minacce di morte per Gigi Ciccione di “Alassiowood”, dal gruppo a volte posizioni “scomode”

Alassio. Goliardici, irriverenti, a volte rompiscatole: questa l’anima del gruppo Facebook ‘Alassiowood’, molto seguito sui social, ma questa volta bersaglio di minacce.

Attivo ogni giorno con argomenti che spaziano dall’acqua che scarseggia ad Andora, alla battaglia per il ripristino del pronto soccorso di Albenga, il gruppo deve aver dato fastidio a qualcuno che non si è limitato a dissentire silenziosamente, ma ha addirittura preso carta e penna e ha spedito da Torino una lettera indirizzata a Gigi Ciccione, con un simbolo di minaccia molto eloquente: una croce nera con al centro le sue iniziali.

Immediata la vicinanza, a nome del gruppo: ”Esprimo la mia personale solidarietà a Gigi Ciccione, che ha ricevuto vili minacce di morte, tramite una lettera che è stata inviata da Torino – afferma uno degli altri amministratori di Alassiowood -. Questo episodio segue altre situazioni più sfumate e messe in opera con modalità differenti del passato. Trovo giusto esprimere solidarietà a una persona che lotta per la sua comunità. La nostra risposta è non ci arrendiamo”, conclude.

La lettera

“Ciao Gigi, vi esprimo piena solidarietà e vicinanza davanti a queste minacce vili e meschine. Sono convinto che non incideranno sulle scelte editoriali, anzi stimoleranno tutti voi a continuare il vostro lavoro che rappresenta un prezioso contributo per l’informazione della nostra comunità. Con stima e affetto”, il messaggio dell’ex sindaco Enzo Canepa.