Letimbro, nessun dramma per Oliva: “La Spotornese ha meritato di vincere, testa alla prossima partita”

Savona. Domenica pomeriggio è andato in scena il match disputato presso l’Augusto Briano che ha visto affrontarsi Letimbro e Spotornese, due ottime formazioni le quali hanno dato vita ad una sfida frizzante.

Alla fine è stato 4-2 per la formazione ospite, un risultato che Maurizio Oliva ha scelto di commentare nel post gara: “Sapevamo di dover affrontare una partita difficile, loro sono una buonissima squadra – ha esordito il tecnico gialloblù – Sono entrati meglio in campo, nel primo tempo siamo andati sotto 3-0 in maniera clamorosa, abbiamo subito tre tiri in porta e tre gol. Nel secondo tempo abbiamo reagito sfiorando anche il 3-2 che avrebbe riaperto la partita, in generale però la Spotornese ha sicuramente meritato di vincere.”

Successivamente l’allenatore della Letimbro si è soffermato sull’undici iniziale schierato, una formazione rimaneggiata a causa di numerose defezioni la quale secondo Oliva è comunque riuscita a rendere in maniera convincente. In seguito l’intervistato ha proseguito il proprio intervento concentrandosi sulla gara che vedrà i suoi impegnati sabato prossimo contro il Multedo: “Dovremo giocare la prossima partita tranquillamente, qualcuno forse si era illuso di poter competere per la vittoria del campionato ma il nostro obiettivo resta la salvezza. Lavoriamo tranquilli, la sconfitta ci sta, sarà una stagione lunghissima.”

Infine non sarebbe potuto mancare un riferimento alla competitività del campionato, questo per un Girone B definito da mister Oliva come “un raggruppamento molto equilibrato che mette di fronte quasi tutte buone squadre”.

