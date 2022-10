Legino, mister Tobia analizza il punto ottenuto con la Carcarese: “Il pareggio ci sta stretto. Voto alla prestazione dei miei? 7”

Savona. Ieri pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena la gara che ha visto fronteggiarsi Legino e Carcarese, due ottime squadre le quali hanno dato vita ad un match divertente terminato con il risultato di 1-1.

Nel post partita mister Fabio Tobia ha analizzato la prestazione offerta dai verdeblù, una formazione apparsa in crescita nonostante restino alcuni aspetti da migliorare: “Affrontiamo sempre squadre tutt’altro che arrendevoli, guardando alla partita di oggi credo tuttavia che il pareggio ci stia stretto. Avere continuità di risultato serve per il morale, l’unico problema è che guardandoci indietro abbiamo perso qualche punto nella fase iniziale del campionato. Penso che i ragazzi siano stati puniti in maniera eccessiva nelle prime uscite, per questo motivo stiamo cercando di imparare in fretta cercando di non ripetere certi errori. Questo campionato va azzannato, nessuna avversaria può essere sottovalutata.”

Successivamente l’intervistato ha analizzato nello specifico quanto accaduto durante il match, una sfida in cui soprattutto nel secondo tempo il Legino ha mostrato un ottimo calcio senza però riuscire a concretizzare le occasioni create: “Il gol segnato e il palo colpito sono state le nostre grandi chance nel corso dei primi 45′, i nostri avversari poi sono riusciti a trovare un buon equilibrio. Nel secondo tempo invece siamo saliti in cattedra disputando una splendida partita, peccato non aver concretizzato. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, da questo punto di vista l’assenza di Macagno ha pesato, ci avrebbe dato qualche soluzione in più.”

In seguito Tobia ha assegnato un 7 come voto alla prestazione offerta dalla sua squadra, questo concludendo poi la sua intervista pensando al match che domenica prossima vedrà i suoi impegnati contro la Golfo Dianese: “Non è mai facile giocare sul loro campo. Loro come noi quest’anno hanno cambiato qualcosa raccogliendo meno rispetto a quanto fatto vedere in campo. Sono partite che lasciano apprensione fino all’ultimo, cercheremo di giocare con la stessa concentrazione messa in campo oggi. In questo campionato non ci sono partite facili, in allenamento però i ragazzi dimostrano ogni giorno un’enorme voglia di vincere, con questa mentalità sono sicuro che si possa andare lontano.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Fabio Tobia, allenatore del Legino mostratosi soddisfatto per la prestazione offerta dai verdeblù contro la Carcarese e determinato in vista dei prossimi impegni.