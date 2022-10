“Le Scuole Pie a Savona e a Finale Ligure dal ‘600 ad oggi”: venerdì in Sala Rossa il convegno internazionale

Savona. Per le celebrazioni dell’anno calasanziano, l’associazione A Campanassa organizza un ciclo di eventi, laboratori e incontri alcuni dei quali si terrà il prossimo weekend. Essi sono rivolti alla cittadinanza e in particolare agli studenti ed ai docenti delle classi quarte degli istituti secondari superiori savonesi.

Quest’ultimi, infatti, sono stati invitati a dare il proprio contributo al fine di promuovere la conoscenza della figura di Giuseppe Calasanzio ed il suo contributo dato alla nascita delle scuole popolari, alla formazione dei giovani con i padri scolopi, favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e la diffusione e conservazione delle tradizioni locali.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito Territoriale di Savona e con “l’Associazione Amici degli Scolopi”, per l’anno scolastico 2021/2022 (con appendice nell’anno 2023).

In particolare, venerdì 21 ottobre si terrà, il convegno internazionale “Le Scuole Pie a Savona e a Finale Ligure dal ‘600 ad oggi”. L’appuntamento è nella Sala rossa del Comune di Savona alle ore 15,00.

Sempre venerdì sarà la volta della serata conviviale a cura del Circolo Enogastronomico della Rovere, che si terrà alla Società operaia cattolica N.S. di Misericordia in via Famagosta 4 a Savona (ore 20,15).

Sabato 22, alle ore 11, sarà celebrata dal vescovo Calogero Marino e dal padre generale dell’Ordine delle Scuole Pie Pedro Aguado Cuesta la Santa Messa all’Oratorio N.S. Santa Maria di Castello di Savona.