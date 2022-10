Agg. ore 16:40. E’ durato poco meno di 30 minuti lo show delle frecce tricolori e, come da aspettative, è riuscito a stregare le migliaia di spettatori presenti sulle spiagge e sul molo. La bandiera, le acrobazie, la musica: tutti con il naso all’insù per ammirare i velivoli che hanno colorato il cielo di Alassio e Laigueglia in questa bella giornata autunnale, qualcuno ne ha anche approfittato per prendere un po’ di sole e, steso sul settino, godersi lo spettacolo. Particolarmente emozionante l’arrivo e il saluto finale condito dal Tricolore disegnato sopra i cieli di Alassio e Laigueglia con sullo sfondo l’isola Gallinara e l’inno nazionale in sottofondo.

Agg. ore 16:00. Le Frecce Tricolori sono partite dal Riviera Airport di Villanova d’Albenga: inizia lo show nei cieli di Alassio e Laigueglia.

Alassio/Laigueglia. Ci siamo, l’attesa è quasi finita e il countdown si avvia velocemente verso il fatidico zero. Alassio e Laigueglia sono pronte per l’Air Show che vedrà il suo culmine nell’esibizione delle Frecce Tricolori.

E, come da tradizione (il savonese ha un forte legame di lunga data con la Pan), la risposta del pubblico ad un’ora dall’evento è già molto importante. Alassio, centro dello show, è stata letteralmente invasa da migliaia di curiosi, che ha preso d’assalto bar e ristoranti e hanno già iniziato ad affollare le spiagge. Idem nella vicina Laigueglia.

“Uno degli spettacoli più belli del mondo in una delle baie più belle del mondo: un connubio magnifico – commenta il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme -. Riusciamo a portare visitatori anche in questo periodo, è stato un grande lavoro del Comune di Laigueglia e soprattutto del Comune di Alassio che ringrazio. Oggi saremo tutti con il naso all’insù per assistere ad uno spettacolo che chi è italiano (e non solo) tocca veramente”.

Le Frecce Tricolori solcano i cieli di Alassio e Laigueglia

Obiettivo raggiunto anche per il sindaco di Alassio Marco Melgrati: “Il nostro scopo era di destagionalizzare il turismo per offrire questo primo weekend di ottobre una manifestazione che potesse riempire ancora una volta Alassio e Laigueglia e dare una coda dell’estate. Con le frecce tricolori non si sbaglia mai”.

Dopo l’esibizione a Genova nel maggio scorso, le frecce tricolori sono quindi pronte a tornare a solcare i cieli di Alassio per la terza volta nella loro storia (l’aeronautica militare italiana ha recentemente festeggiato i 99 anni di attività). Forte la sinergia tra i vari comuni e le realtà territoriali che hanno collaborato per riportare questo spettacolo nel ponente ligure dopo i difficili anni dell’emergenza sanitaria.

Le frecce tricolori sono arrivate all’aeroporto di Villanova d’Albenga la mattina del 29 settembre e nel pomeriggio hanno svolto le prime prove tecniche nei cieli di Alassio. Il 30 le prove si sono spostate a Riva Ligure e a Santo Stefano al Mare (dove è in programma un altro Air Show, il 2 ottobre).

Imponenti e scrupolose le misure di sicurezza previste in occasione dell’evento, come il divieto di sorvolo dello spazio aereo durante lo spettacolo e la chiusura dell’ATZ (la zona di traffico aeroportuale) a tutti i soggetti che non prenderanno parte alla manifestazione.

IL PROGRAMMA

Ad aprire lo spettacolo, alle 14,30 del 1° ottobre, sarà l’elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il 15° Stormo svolge compiti di Ricerca e soccorso nel territorio nazionale e nelle acque territoriali e internazionali intorno l’Italia e di cooperazione e intervento a favore della popolazione civile in caso di calamità.

Gustavo Cappa Bava ha iniziato con gli aeromodelli a dieci anni, poi a ventuno è passato al volo libero. “Mi sono avvicinato al volo a motore abbastanza tardi, quando ho potuto permettermelo. Nel 2013 sono riuscito a diventare il proprietario di I-BANG, un meraviglioso Tiger Moth: lo sognavo da quando avevo sette anni, un monomotore da addestramento biplano sviluppato dall’azienda britannica De Havilland Aircraft Company nei primi Anni Trenta per la Royal Air Force. Mi entusiasma qualsiasi oggetto che voli, dall’aereo di carta al jet supersonico, ma il cuore predilige i velivoli militari che abbiano un carrello biciclo e un’elica. ​

A seguire lo Stearman del performer di Airshow Emiliano del Buono titolare della 46 Aviation società stella degli Air Shows di tutto il mondo dove Emiliano come pilota fa spettacoli di intrattenimento e affronta gare di Acrobazia Aerea e di Velocità, e dove la moglie, Danielle Huges, WingWalker di talento, mette in scena il suo spettacolo da brivido.

In programma anche l’esibizione dell’istruttore di volo e volo acrobatico, Luca Salvadori a bordo del CAP-21DS “The Silver Chicken“.