Le emergenze e le comunicazioni del Comune sul cellulare: a Carcare già 700 iscritti all’app ComuniCare

Carcare. Sono 707, a Carcare, gli iscritti a ComuniCare, l’app attivata dal comune due anni e mezzo fa, in pieno periodo di emergenza sanitaria, come strumento per favorire le comunicazioni tra l’ente locale e i cittadini.

“Si tratta di una classica applicazione utilizzabile dai propri telefonini, sempre a portata di mano, nata per gestire sui territori comunali le comunicazioni emergenziali legate agli eventi meteorologici e di protezione civile, ma il cui uso è successivamente stato esteso anche ad altri tipi di informazioni di carattere culturale e sociale – spiega il sindaco Christian De Vecchi – Allo stesso tempo può essere anche utile per inviare segnalazioni dirette dagli utenti agli uffici comunali. Oggi gli iscritti hanno raggiunto i 707 utenti, riconducibili ad ogni tipo di dato anagrafico, alcuni anche non residenti ma, frequentatori del comune di Carcare per i servizi scolastici o di ricettività sportiva. In oltre due anni di attività da questa piattaforma sono stati inviati 850 messaggi di vita ed attività amministrativa nonché ricevute segnalazioni utili per la soluzione di problemi collettivi”.

“Insieme al sito elettronico del Comune, l’applicazione è il secondo strumento digitale dal quale avere informazioni ufficiali e certe sulle dinamiche istituzionali, quindi serve per ampliare in termini contemporanei lo scambio di comunicazioni tra ente locale e cittadino. Auspico che sempre più persone scelgano di iscriversi e che i già fruitori invitino a fare altrettanto, anche se potrebbe sembrare ovvio ricordarlo, si tratta di un servizio gratuito”, conclude il sindaco.