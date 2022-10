Le confraternite ricordano Renata Minuto: “Grati al Signore per il suo dono artistico”

Savona. “Ricordiamo con affetto l’artista Renata Minuto per l’amicizia e la collaborazione che l’ha legata al mondo confraternale in molte occasioni”. Lo scrive il Priorato Diocesano delle Confraternite in una nota a firma del priore Antonello Piccone, del segretario Andrea Firpo e del delegato vescovile don Giuseppe Ippolito.

“Come già ricordato, nessuno potrà dimenticare la sua grandiosa opera raffigurante Nostra Signora di Misericordia che le confraternite della Diocesi di Savona-Noli offrirono a papa Giovanni Paolo II il 10 maggio 1995 e collocata nei Giardini Vaticani – si legge ancora nel testo – Non possiamo dimenticare altre sue opere, fra cui il pannello per la dedicazione del giardino delle confraternite nel centro di Savona e la parete al Santuario”.

“Grati per questa amicizia, le confraternite ringraziano il Signore per il dono della sua vita e il suo dono artistico che negli anni fu conosciuto e stimato a livello regionale e nazionale – conclude il Priorato – In questo momento di dolore vogliamo esprimere ai familiari la nostra vicinanza assicurando la nostra preghiera”.