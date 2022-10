Le bellezze di Laigueglia in un documentario dei “Borghi più belli d’Italia”

Laigueglia. Nelle giornate di oggi e domani una troupe di Alma TV (erede di Marco Polo TV e canale interamente dedicato ai viaggi) sarà a Laigueglia per effettuare le riprese di uno dei 25 documentari atti a promuovere i Borghi più Belli d’Italia e le eccellenze presenti nel loro territorio.

I documentari saranno trasmessi su Alma TV, unica emittente nazionale dedicata ai viaggi, in onda sul canale 65 del digitale terrestre. Il programma è in collaborazione con Ferrovie dello Stato e verrà quindi successivamente proposto sui televisori all’interno delle carrozze ferroviarie.

La troupe è stata accolta ed accompagnata durante le riprese da referenti del Comune e del territorio, alla scoperta dei luoghi più suggestivi e di maggior interesse storico-artistico.

“Come in altre recenti occasioni, è per noi un piacere ed un onore accogliere troupe televisive attratte dai tesori artistici e paesaggistici del nostro splendido Borgo -ha commentato il sindaco Roberto Sasso del Verme – E’ motivo di orgoglio per tutti noi constatare che la nostra meravigliosa Laigueglia venga spesso individuata tra le perle liguri quale location di interesse per video e filmati. La promozione del territorio passa sicuramente anche attraverso la diffusione di immagini e suoni sapientemente concatenati, volti a rimarcare peculiarità, dettagli, anima di un paese che, nonostante la stagione sia ormai volta al termine, si rivela sempre vivo ed accogliente”.