Albissola Marina/Albisola Superiore. Un abbraccio durato tre giorni ha accolto il tricolore delle Penne Nere che hanno animato le due Albisole, in occasione dell’Alpino dell’Anno.

Grande partecipazione di Alpini e cittadini da sempre affezionati al Corpo. Una celebrazione riuscita, organizzata in ogni suo minimo dettaglio, che ha coinvolto sia Albissola Marina che Albisola Superiore.

Venerdì, sabato e domenica. Una manifestazione a livello nazionale “molto sentita, di grande partecipazione, anche emotiva, – come ha sottolineato soddisfatto a IVG.it Emilio Patrone, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini. – Abbiamo consegnato il prestigioso premio, che la sezione Alpini di Savona ha istituito dal 1974″.

Un evento importante “ogni anno, in una località diversa, si prepara la cerimonia che vede coinvolti tanti Alpini provenienti da altrettante regioni, unitamente a una rappresentanza di Alpini in Armi”.

“Anche quest’anno, l’apposita commissione della nostra sezione – ha aggiunto il presidente – ha pensato a un Alpino in Armi e uno in Congedo che si siano particolarmente adoperati per azioni umanitarie”.

guarda tutte le foto 17



Le Albisole “invase” dalle Penne Nere per l’Alpino dell’Anno

Ecco i riconoscimenti assegnati. Alpino in Armi: il tenente Valerio Brusotto del Terzo Reggimento; Artiglieria Alpina, Alpino in Congedo: Remigio Durizzotto, della Sezione di Asti. Menzione d’Onore alla memoria a un Alpino di Vercelli, Carlo Marazzato.

Un programma fitto che si è concluso, per quest’anno, ieri (9 ottobre) con la consegna del 47esimo Premio Nazionale Alpino dell’anno 2021. Nel pomeriggio, alle 17, l’Ammaina Bandiera e l’arrivederci alla prossima edizione.