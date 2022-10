Lavori in via Astengo a Savona, un’ambulante protesta per lo spostamento del banco: “Perdita del 40% degli incassi”

Savona. “In un momento sociale e particolarmente delicato una piccola ditta deve subire l’ennesima perdita economica e d’immagine“. Protesta di un’ambulante del mercato settimanale di Savona questa mattina tra i banchi di corso Italia che, in seguito a uno spostamento temporaneo comunicato “in ritardo”, ha deciso di non montare il suo banco.

“Mi hanno avvisata lunedì alle 17.30 e non sono riuscita ad avvisare i clienti. Ogni spostamento è un danno per noi”. E’ questa la motivazione che ha spinto Giulia Gulli, 68 anni e dietro il banco da quanto ne aveva 4, a manifestare il proprio dissenso per il ritardo nella comunicazione.

Il Comune ha temporaneamente spostato alcuni banchi di corso Italia in piazza del Popolo per lasciare il posto a quelli che si trovavano in via Aastengo per permettere i lavori di ripristino dei basoli venuti alla luce grazie al cantiere della fibra ottica. “Avrebbero potuto rimandare i lavori di pochi giorni per non creare questo problema. Ogni volta che si sposta un banco si sposta un’azienda”, ha sottolineato Gulli.

Con il provvisorio trasferimento la stima del calo degli incassi si aggira intorno al 40%: “Gli assessori non riescono a capire che ogni spostamento è un danno perchè le persone sono abituate a trovarti in un determinato posto. E con questa collocazione dei banchi non è facile trovarci”.

E coglie l’occasione per criticare l’attuale disposizione: “Il 30% di banchi ha lasciato i posti, in alcune vie la gente non riusciva ad arrivare, non puoi fare un mercato che si sviluppa per chilometri”. Invece, apprezza il prossimo spostamento previsto il 21 novembre: “Dovrebbe migliorare sia la viabilità della città ma anche la possibilità di girare per il mercato perchè è più compatto”.

Dopo un lungo iter che ha portato alla decisione definitiva e all’approvazione del consiglio comunale, a fine novembre i banchi saranno principalemente in via Paleocapa e in corso Italia.

Gulli continuerà con determinazione nella protesta: “Continuerò a fare la mia battaglia personale in attesa dello spostamento definitivo del 21. Nessuno si fa problema a spostare i banchi, siamo visti come un problema, ma prima di farlo bisogna cercare tutte le soluzioni possibili e immaginabili”, ha concluso.

Il Comune ha spiegato che “è stato fatto tutto il possibile” e i posti di corso Italia in cui si trovava Gulli erano posti jolly usati durante la pandemia per ampliare gli spazi tra i banchi. “Non potevamo rinviare l’inizio dei lavori perchè sono lavori di Openfiber”, ha spiegato il vicesindaco e assessore al Commercio Elisa Di Padova.