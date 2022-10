Lavori galleria Fugona, stop al transito sulla Sp 29: caos viabilità

Altare. Altri disagi alla viabilità ad Altare e in Val Bormida dopo la chiusura di via XXV Aprile e via Cesio per il degrado delle aree ex Savam.

Per consentire alcuni lavori al nuovo impianto di ventilazione nella galleria Fugona sulla Sp 29 del colle di Cadibona, è PREVISTA LA Sospensione temporanea del transito veicolare sul viadotto “Rastello” e sul tunnel del provinciale altarese, nonché l’istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.

L’ordinanza provinciale prevede le seguenti modalità di chiusura: martedì 11 dalle ore 20.00 a mercoledì 12 ottobre alle ore 6.00; mercoledì 12 dalle ore 20.00 a giovedì 13 ottobre alle ore 6.00; giovedì 13 dalle ore 20.00 a venerdì 14 ottobre alle ore 6.00.

Il flusso veicolare sarà deviato sulla strada comunale, all’interno del centro abitato di Altare, mentre i mezzi pesanti verranno deviati sulla A6 Torino – Savona in entrambe le direzioni. Tuttavia sulla stessa autostrada permangono i cantieri di manutenzione e si viaggia ad una corsia di marcia per diversi tratti, mentre l’altra opzione – considerando la situazione nel centro altarese per la ex Savam -, ovvero quella della Sp 5, rimane anch’essa difficoltosa in quanto resta ancora in vigore un senso unico alternato, regolato con semaforo, dovuto all’evento franoso di un anno fa.