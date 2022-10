Laurea in Psicologia Sociale del Lavoro con 110 e lode per l’atleta varazzina Veronica Mordeglia

Varazze/Padova. Dopo aver conseguito a luglio del 2020 la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, con il voto di 110 e lode, mercoledì 19 ottobre 2022, presso l’Università degli Studi di Padova, l’atleta varazzina Veronica Mordeglia si è laureata in Psicologia Sociale del Lavoro, nuovamente con il massimo di voti, 110 e lode.

Incontenibile la gioia del nonno Bacicin Bassafontana, dei genitori, dei famigliari, dell’Atletica Varazze, di amici e conoscenti tutti.

“Abbiamo seguito le performance sportive di Veronica fin da piccola, impegnata con determinazione e spirito di sacrificio in varie attività in seno all’Atletica Varazze, complimentandoci più volte con lei per i brillanti risultati conseguiti in manifestazioni di alto livello agonistico. Cosa che abbiamo fatto anche due anni addietro, in occasione della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche”.

“Veronica, per noi sei grande; lo sei stata e lo sarai sempre! Come non commuoverci guardando diritto negli occhi il tuo caro nonno e nostro amico Bacicin Bassafontana? Ti adora, sei il suo orgoglio e … anche il nostro. E come ti abbiamo detto in occasione della prima laurea, «un importante percorso si è appena concluso e per te nuove strade da percorrere si sono aperte, dal più profondo del nostro cuore ti auguriamo lusinghieri successi e tanta felicità”.