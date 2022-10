L’aula del consiglio regionale diventa “rosa” per la campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno

Liguria. Aula in “rosa” per aderire alla campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno.

Questa mattina, su iniziativa del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, i consiglieri regionali si sono appuntati al petto un fiocco rosa per ricordare il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

“La pandemia ha certamente limitato l’attitudine alla prevenzione ed è proprio per questo che – spiega il presidente Medusei – in un momento così difficile, questa iniziativa assume una valenza ancora più importante. L’augurio è che l’adesione del consiglio regionale possa ulteriormente rafforzare l’impatto e la diffusione della cultura della prevenzione”.

“In Italia, solo nel 2020, ci sono stati 377 mila casi di tumore al seno e sono aumentati di 6 mila unità rispetto al 2019, mentre sono in netto calo quelli al colon-retto. E più di un paziente su due è vivo a 5 anni dalla diagnosi. Non mancano però le buone notizie: sono circa 3,6 milioni le persone vive dopo la diagnosi. Un numero importante, il 37% in più rispetto a 10 anni fa”.