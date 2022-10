L’Albisola Pallavolo vola in Serie B2 femminile, ancora una sconfitta per la B maschile

Terzo successo in quattro partite per la formazione femminile dell’Albisola Pallavolo. La quarta giornata del campionato di Serie B2 ha visto impegnate le ragazze di coach Francesco Valle contro Tarabusi Volley Rivarolo. Sconfitta, invece, per il sestetto maschile, che si è arreso contro Alto Canavese.

La formazione femminile ha vinto 3 a 0. Si tratta del secondo successo in trasferta, dopo quello dell’esordio. Tre vittorie ottenute con parziali abbastanza larghi: 13-25; 16-25; 19-25. La squadra sale così a quota 9 punti in classifica. Un bottino che vale il terzo posto in coabitazione con Alba e Pavia.

Per i ragazzi di coach Agosto, una partita complicata terminata 0 a 3 per gli avversari. La formazione piemontese si è imposta 0 a 3 chiudendo i set 12-25; 14-25 e 14-25. La squadra ora è all’ultimo posto in classifica con zero punti. Urge cambiare marcia con l’arrivo di gare più alla portata.