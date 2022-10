LaerH, lavoratore licenziato e scatta lo sciopero di un’ora

Albenga. Il licenziamento improvviso di un lavoratore nel suo periodo di prova, apparentemente senza motivo, ha scatenato la reazione tra gli addetti della LaerH di Albenga che sono usciti dallo stabilimento per un’ora di sciopero. La protesta è stata proclamata dalla Rsu aziendale e sostenuta dai sindacati di categoria.

“Un’ora di sciopero simbolico in un momento in cui LaerH vive una situazione molto difficile, sotto il profilo dell’organico e dell’organizzazione complessiva del lavoro all’intrno del sito produttivo” afferma Cristiano Ghiglia della Fiom-Cgil.

“Lo sciopero si inserisce all’interno di altre criticità presenti e che richiedono soluzioni da parte della proprietà: in primis il rispetto della sicurezza sul lavoro, anche alla luce di un recente intervento manutentivo per il quale non sarebbero state rispettate tutte le adeguate norme previste” aggiunge.

“Esiste poi un problema generale di relazioni sindacali in LaerH, per questo chiediamo un incontro urgente con l’azienda”.

“Non escludiamo altre forme di protesta e iniziative da parte dei lavoratori” conclude Ghiglia.