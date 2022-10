L’Acquario di Genova compie 30 anni e dal 2 novembre offre una promozione ai liguri

Liguria. In occasione del suo 30° compleanno, l’Acquario di Genova propone un palinsesto di iniziative ed esperienze speciali che di mese in mese accompagneranno il pubblico fino a ottobre 2023. Dal 2 al 30 novembre la prima iniziativa è rivolta specificamente ai liguri con l’obiettivo di renderli partecipi di un importante patrimonio della regione e del paese. Per tutto il mese, ai residenti di tutte le province liguri, la struttura riserva la tariffa dedicata di 14,5 Euro. Lo speciale biglietto è disponibile e utilizzabile dal 2 al 30 novembre dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) ed è acquistabile esclusivamente in biglietteria presentando il proprio documento di identità che riporti la residenza sul territorio ligure.

Un’occasione per tornare a “immergersi” negli ambienti acquatici di tutto il pianeta e venire conoscere gli ultimi arrivati, i quattro pinguini nati nel corso dell’estate cui lo scorso 19 ottobre i giocatori e l’allenatore della Nazionale Italiana di Rugby hanno dato i nomi: Try, Drop, Scrum e Touche.

I quattro giovani esemplari sono visibili nella grande vasca subantartica dedicata a queste specie. Si trovano in una fase diversa dello svezzamento: Try pesa 5,3 kg e si nutre direttamente dalle mani dello staff, due volte al giorno, con una dieta a base di aringa e capelin per un totale di circa 700 grammi di pesce al giorno.

Scrum ha da poco ultimato lo svezzamento e ha iniziato a mangiare da solo un quantitativo ancora limitato pari a due aringhe al giorno per un totale di circa 200 grammi.

Drop si trova ancora nella fase di svezzamento e si sta abituando gradualmente alla prima fase della dieta adulta a base di aringhe.

Touche viene ancora nutrito in modo esclusivo dai genitori che mangiano in media 800/1000 grammi di pesce al giorno.

A novembre, l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 18), sabato e domenica dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 18). Martedì 1 novembre apertura anticipata alle 8:30 e chiusura alle 20 (ultimo ingresso ore 18).

Il calendario delle esperienze speciali per il compleanno dei 30 anni dell’Acquario di Genova verrà comunicato di mese in mese sul sito www.acquariodigenova.it e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter della struttura.