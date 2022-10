La storia del Pontelungo di Albenga nel docu-video di Pietro Gianeri

Albenga. E’ dedicato al Pontelungo e alla sua storia una storia “poco conosciuta”, il breve ma interessante docu-video realizzato da Pietro Gianeri e disponibile gratuitamente su YouTube.

“Da ragazzo, per anni, l’ho percorso tutti i giorni per andare a scuola – spiega l’autore del corto – Per me, come per tanti, era solo un vecchio ed inutile ponte: l’unico vantaggio di poterlo percorrere era quello di restare lontano dal traffico dell’Aurelia. Poi me ne sono quasi dimenticato”.

“Noi albenganesi siamo tanto abituati alla sua presenza da considerarlo insignificante. Però, qualche tempo fa, mi è capitato tra le mani il libro: ‘Il Pontelungo. Albenga e il suo fiume’ del professor Bernardo Ascoli (Edizioni del Delfino Moro). L’ho letto ed ho trovato la sua storia molto interessante, tanto da dedicargli questo piccolo video: sintetico, ma spero sia in grado di incuriosire chi lo guarda”.

“Quella del Pontelungo è una storia antica ma poco conosciuta anche dagli albenganesi, per questo sarebbe bello farla conoscere”, conclude Gianeri.