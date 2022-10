La statua di Pertini verrà inaugurata il 6 novembre a Stella. Castellini: “Sarà una grande emozione”

Stella. E’ arrivata la data ufficiale dell’inaugurazione della statua dedicata a Sandro Pertini che sarà posizionata a Stella San Giovanni, sul muricciolo di fronte alla casa natale dell’ex Presidente della Repubblica. Per l’occasione, di carica nazionale, sono previsti tre giorni di grande festa, un percorso tra storia, arte e territorio.

L’opera dell’artista Pietro Marchese sarà presentata domenica 6 novembre alle ore 11.30. La statua del presidente avrà in mano la tradizionale pipa, la gamba destra accavallata sulla sinistra, lo sguardo concentrato verso il futuro, e sarà accompagnata da un pannello esplicativo permanente.

Come sarà

Il tutto è nato dal volere della precedente amministrazione Lombardi che ha desiderato dare al territorio di Stella la figura intima del presidente Pertini. A proseguire il progetto l’attuale amministrazione Castellini che ha illustrato l’opera anche a Roma presso la Camera dei deputati.

“Sarà emozionante per me inaugurare la statua a grandezza naturale del presidente più amato degli italiani – è il commento del sindaco Andrea Castellini -, sarà un fine settimana ricco di eventi. A distanza di 20 giorni dall’evento inizio a sentire l’ansia del momento, a 29 anni non mi sarei mai immaginato un palcoscenico per la nostra comunità così importante”. All’iniziativa saranno presenti il governatore ligure Giovanni Toti, ma anche senatori e deputati.

“Grazie a tutti quelli che si sono adoperati in questi mesi alla realizzazione di tutto quanto – tiene a dire Castellini -, dall’ufficio tecnico e amministrativo, agli amministratori tutti, a quello che non vedete dietro con l’associazione Sandro Pertini nella figura di Elisabetta Favetta in supporto sempre a tutto quanto, all’artista sempre sul prezzo e un grazie particolare a chi non c’è più, che ha sempre creduto tanto nel progetto della statua e che mi ha accompagnato a Roma a presentarla alla Camera dei Deputati”.

La tre giorni prende il nome di “Per Sandro” e partirà venerdì 5, per concludersi lunedì 7 novembre. Il Comune di Stella celebra così il suo cittadino più illustre con conferenze, mostre, attività per le scuole e concerti. Si tratta di un progetto per approfondire il ruolo di Pertini dalla sua gioventù fino ai giorni della nomina a Presidente della Repubblica Italiana.

“Per Sandro” vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Regione Liguria e Provincia di Savona oltre al sostegno della Fondazione Agostino De Mari e della Fondazione del Credito Cooperativo Pianfei Rocca de’ Baldi. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.