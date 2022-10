La Rari Nantes Savona si arrende al Vasas: terzo posto nel girone, giocherà l’Euro Cup

Spalato. La Rari Nantes Savona esce dalla Champions League, ma lo fa a testa alta, con un bilancio di due vittorie e due sconfitte del secondo round di qualificazione, giocato a Spalato tra il pomeriggio di giovedì e la mattinata odierna.

Questa mattina, nell’incontro che ha aperto la quinta ed ultima giornata, i biancorossi hanno ceduto col minimo scarto al Vasas, che insieme allo Jadran Spalato prosegue così il cammino nella massima competizione europea. I savonesi, così come il Sabac, disputeranno la Len Euro Cup.

La cronaca. La partita si apre con una superiorità numerica per la Rari e due per il Vasas non vengono trasformate. Poi, però, quando nel pozzetto va Rocchi, a 3’06” dalla fine del primo tempo Negaev trova la rete del vantaggio ungherese.

Il Vasas accelera nella seconda frazione di gioco. Batori raddoppia alla prima azione, dopo 23″. Patchaliev accorcia le distanze con l’uomo in più, ma il gol di Konarik in superiorità e il rigore trasformato da Batori portano il risultato a metà gara sul 4 a 1.

In avvio di terzo tempo il Vasas dilaga. Negaev in superiorità, Konarik ed Erdelyi a uomini pari allungano sul più 6. Gli ungheresi rifiatano, la Rari rialza la testa e piazza un parziale di 3 a 0, frutto del rigore segnato da Rizzo, della rete di Guidi e di un altro gol di Rizzo, con l’uomo in più. All’ultimo intervallo il risultato è di 7 a 4.

La rete segnata da Konarik a 6’21” spegne le velleità di rimonta dei liguri, che riducono il passivo con Guidi. Poi è Batori a realizzare il nono gol del Vasas.

La Rari riduce nuovamente il passivo col gol di Campopiano per il 9-6. A 1'37" dalla sirena Angelini chiama time-out, con l'intenzione di voler provare a ben figurare fino all'ultimo istante di gioco.; i suoi giocatori lo accontentano e Durdic trova la via del gol per il meno 2.

A 6 secondi dalla sirena Rizzo realizza la rete del 9 a 8. La reazione, seppur tardiva per poter sperare di agguantare la parità, porta la Rari alla sconfitta con un solo gol di scarto e alla soddisfazione di aver “vinto” la seconda metà di gara col parziale di 7 a 5. Decisivo, però, è risultato il parziale di 5 a 0 incassato a cavallo tra il secondo e il terzo tempo che ha indirizzo la partita in favore della squadre ungherese.

La Carige Rari Nantes Savona attende ora il sorteggio dei gironi di Len Euro Cup, competizione che affronterà con l’obiettivo di fare meglio della scorsa stagione, quando uscì nei quarti di finale.

Il tabellino:

Hid Vasas Plaket – Carige Rari Nantes Savona 9-8

(Parziali: 1-0, 3-1, 3-3, 2-4)

Hid Vasas Plaket: Mitrovic, Bruguljan, Zerinvary, Randelovic, Konarik 3, Mezei, Simon, Negaev 2, Erdelyi 1, Batori 3, Bedo, Sedlmayer, Mizsei. All. Slobodan Nikic.

Carige Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai, Rizzo 3, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Guidi 2, Durdic 1, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Veselin Miskovic (Mne) e Michail Birakis (Gre)

Note. Usciti per tre falli: nessuno.