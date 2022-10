La Rari Nantes Savona brilla in Champions League: seccamente battuta la Steaua Bucarest

Spalato. Quattro incontri nel giro di meno di 48 ore. La Rari Nantes Savona, nel secondo round di qualificazione della Champions League, è chiamata ad un tour de force particolarmente impegnativo già a partire dalla giornata odierna, nella quale il calendario ha imposto ai biancorossi di giocare due incontri.

Dopo aver vinto questa mattina sul Sabac, oggi pomeriggio la squadra ligure si è ripetuta con un successo molto netto ai danni della Steaua Bucarest, guidata dall’ex Bogdan Rath, liquidata con 10 reti di scarto.

La cronaca. Passano soli 26″ ed è il capitano Valerio Rizzo a sbloccare il risultato. La Rari esce indenne da due inferiorità numeriche, poi, a 5’42”, raddoppia Bruni. A 4’15” la terza rete savonese, ad opera di Durdic.

A 1’36” dalla prima sirena Antipa commette fallo da rigore; Durdic lo trasforma. I tecnici romeni chiamano time-out, per arginare lo strapotere savonese. Patchaliev va nel pozzetto, ma la Rari chiude la prima frazione con la porta inviolata.

In avvio di secondo tempo il copione non cambia: i biancorossi continuano a premere sull’acceleratore. Bruni realizza la doppietta personale, poi Neamtu commette fallo da rigore che Campopiano trasforma: 0 a 6.

Viene fischiato un fallo da rigore a Guidi; Angelini non la prende bene e si vede mostrare il cartellino giallo. L’ex Vuskovic lo realizza. Sul finale di tempo botta e risposta, con le reti di Durdic e Georgescu: 2-7 a metà gara.

Nel terzo tempo, dopo 1’27”, Klikovac realizza il gol del 3-7. A 5’11” tocca a Panerai scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori: Rari nuovamente sul più 5.

Giovanetti va nel pozzetto, Moskov realizza con l’uomo in più: 4-8. La Rari non si distrae, anzi, sferra l’allungo definitivo: Patchaliev, Bruni, Rizzo e Campopiano vanno a segno in successione, nella seconda metà del tempo, portando i biancorossi sul più 8.

Nella quarta frazione di gioco la formazione ligure può gestire, giocando al limite dei trenta secondi. Fallo grave di Vuskovic e Durdic, alla quarta rete, diventa top scorer dell’incontro: 4-13. A 4’16” va ancora a bersaglio Panerai. C’è il gol di Antipa, poi l’ultima rete della partita la firma Caldieri per il 5-15.

La Rari Nantes sale a quota 6 punti in classifica, garantendosi così almeno la partecipazione alla Euro Cup. Domani alle ore 20 affronterà lo Jadran Spalato, domenica mattina il Vasas. Croati e ungheresi sono i favoriti per occupare i due posti che permetteranno di proseguire il cammino in Champions League, ma i savonesi hanno sicuramente intenzione di provare a guastare i loro piani.

Il tabellino:

Steaua Bucarest – Carige Rari Nantes Savona 5-15

(Parziali: 0-4, 2-3, 2-5, 1-3)

Steaua Bucarest: Dragusin (cap.), Vuskovic 1, Georgescu 1, Dinca, Moskov 1, Neamtu, Klikovac 1, Antipa 1, Gheorghe, Oanta, Iudean, Goanta, Mihaluta. All. Bogdan Rath e Aurelian Georgescu

Carige Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai 2, Rizzo (cap.) 2, Caldieri 1, Bruni 3, Campopiano 2, Guidi, Durdic 4, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Michail Birakis (Gre) e Veselin Miskovic (Mne).

Note. Usciti per tre falli: Guidi nel quarto tempo.