La Rari Nantes Savona approda agli ottavi della Len Euro Cup: De Zaan battuto 14-10

Strasburgo. La Bper Rari Nantes Savona non sbaglia l’ultimo incontro e, regolando col punteggio di 14-10 la squadra olandese del De Zaan, si assicura uno dei due posti per gli ottavi di finale che assegna il girone B del qualification round II, che sta andando in scena a Strasburgo, in Francia, e si chiuderà tra poco con la sfida tra i padroni di casa ed il Partizan.

La cronaca. I biancorossi mettono subito in chiaro le proprie intenzioni e, dopo aver sventato un’inferiorità numerica, colpiscono con Durdic a 6’36” e Urbinati a 5’41”. A 4’54” il tris savonese, realizzato da Guidi, poi è Rizzo a rimpinguare il bottino: 4 a 0. C. Van Der Struijk commette fallo da rigore e Rizzo lo trasforma: 5-0 dopo soli 6’20”.

Ci vogliono una doppia superiorità numerica ed un rigore per sbloccare gli olandesi, a segno due volte con Corver per il 5-2 che chiude la prima frazione dopo che Da Rold, oggi schierato titolare, aveva tenuto la propria porta inviolata per oltre 6 minuti.

Il De Zaan prova a rifarsi sotto e dopo 25″ del secondo quarto Janssen realizza il meno 2. Un minuto dopo Rizzo, con la tripletta personale, segna il 6 a 3. Poi, botta e risposta ad opera di Campopiano e C. Van Der Struijk: 7-4. Poco spazio per i tatticismi: altro affondo ed altro gol, questa volta ad opera di Lanzoni: Rari sul più 4.

Gli arbitri mostrano un cartellino giallo all’allenatore olandese. La Rari regge con l’uomo in meno, nonostante il time-out degli avversari, poi beneficia di un rigore che Patchaliev trasforma. Janssen va a bersaglio con l’uomo in più, poi Bruni da una parte e Meijn dall’altra segnano in superiorità. Viene espulso il tecnico della squadra olandese; a metà gara il risultato è 10 a 6.

Terzo tempo, superiorità numerica alla prima azione e Rizzo non perdona: 11 a 6. La Rari Nantes allunga al nuovo massimo vantaggio con il gol di Guidi a 5’34”, poi arriva la replica di Corver: 12-7. Panerai va nel pozzetto ed la terza frazione di gara si chiude con la segnatura di Janssen.

Il quarto tempo vede i biancorossi gestire il vantaggio senza più forzare i tempi. A metà frazione arriva la rete di Brantjes per il 12 a 9. Il De Zaan ci crede ancora e con il gol di J. Van Der Struijk a 3’14” porta a 4 a 0 il parziale favorevole. Ci pensa Urbinati, realizzando due reti nel giro di 48 secondi, a spegnere le speranze di rimonta degli avversari. Lo stesso Urbinati esce per tre falli; poco dopo anche Guidi, a 1’25” dalla sirena, viene espulso per il terzo fallo personale. Il time-out degli olandesi non porta frutti e la partita si conclude col successo della Rari Nantes Savona per 14 a 10.

Gli ottavi di finale che si disputeranno, con incontri di andata e ritorno, il 30 novembre ed il 14 dicembre.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – ZV De Zaan 14-10

(Parziali: 5-2, 5-4, 2-2, 2-2)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai, Rizzo (cap.) 4, Urbinati 3, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi 2, Durdic 1, Lanzoni 1, Da Rold.

ZV De Zaan: Huijsmans, Rempt, Van Den Dobbelsteen, C. Van Der Struijk 1, Brantjes 1, Meijn 1, T. Ketelaars, Corver 3, J. Van Der Struijk 1, Janssen 3, D. Ketelaars, Lucas, Dejong.

Arbitri: Jaume Teixido (Esp) e Luis Alves (Por). Delegato Len: Brguljan (Mne).

Note. Superiorità numeriche: Savona 2 su 10, De Zaan 5 su 15. Usciti per tre falli: Urbinati e Guidi nel quarto tempo.