La Prefettura di Savona cerca un esperto amministrativo, un assistente contabile e un assistente sociale

Savona. La Prefettura di Savona ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un’agenzia di somministrazione di lavoro che dovrà fornire un esperto amministrativo e un assistente sociale, a tempo pieno e determinato e un assistente contabile, a tempo parziale e determinato, per le attività del progetto Fami n. 3828 “L’Italia sono anch’io”, che terminerà il 31 dicembre 2023.

In particolare, le figure professionali richieste, che dovranno possedere un’adeguata esperienza nel settore, supporteranno la Prefettura nella verifica e nel monitoraggio della rete di strutture di accoglienza per richiedenti asilo (CAS) ubicate in provincia di Savona.

Ogni ulteriore previsione in merito ai requisiti ed alle modalità di partecipazione alla gara è contenuta nell’Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale.

Le manifestazioni d’interesse delle Agenzie dovranno essere trasmesse esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.prefsv@pec.interno.it , entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2022.