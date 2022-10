La mototerapia di Vanni Oddera nel libro “Si cade anche da fermi”: “E’ con la semplicità che si cambia il mondo”

Pontinvrea/Italia. “Il tempo che si dona agli altri è la cosa più semplice ma preziosa che possiamo offrire“. In una carriera da campione che va avanti da quasi vent’anni è questo l’insegnamento più grande che il savonese Vanni Oddera ha ricevuto e che è intenzionato a urlare al mondo, oltre con le sue performance mozzafiato anche con un libro.

Dopo la biografia da campione sportivo e solidale in Il grande salto (2017), il nuovo libro Si cade anche da fermi. Storia di amore e mototerapia, uscito un mese fa per Ponte alle Grazie, racconta come Oddera sia diventato un campione non solo di freestyle motocross, ma anche (e soprattutto) di sorrisi, i sorrisi quelli sulle labbra dei ragazzi con disabilità e delle famiglie che si prendono giornalmente cura di loro, nonostante le difficoltà.

NEL 2009 PARTE L’IMPEGNO NELLA MOTOTERAPIA

Vanni Oddera oggi ha 42 anni, ma da quando ne ha 20 non è più sceso dalla moto. “A 25 anni il primo premio come pilota emergente più giovane d’Italia, poi le altre gare che mi hanno dato grandi soddisfazioni – spiega Oddera ai microfoni di IVG.it -. La mia è una passione che ho fin da quando ricordi, ma i miei genitori mi hanno preservato la vita considerando che all’epoca ero spericolato. La prima moto infatti l’ho avuta con i risparmi del lavoro a 20 anni”.

Ma come è nato l’impegno nella mototerapia? “Tutto è cambiato nel 2009, quando dopo una gara che ho fatto a Mosca solo salito su un taxi. Il tassista era un uomo senza gambe che era seduto sulla sua stessa pipì, non poteva scendere… Quella notte mi ha sconvolto, è stata la fiamma che mi ha portato a condividere il mio tempo, la mia bravura, con gli altri, e da lì è decollato il mio impegno nella mototerapia”.

“Io sono solo una goccia di un progetto molto esteso che non tocca solo Savona e l’Italia intera, ma anche il mondo. A essere coinvolte un migliaio di persone – prosegue -. Durante le mie gare porto avanti i valori della mototerapia e mi dedico anche all’insegnamento di chi vuole entrare a far parte di questo straordinario percorso fondato sulla solidarietà”. Le sue esibizioni acrobatiche di motocross permettono a bambini disabili, portatori di handicap, malati oncologici e persone in carrozzella di provare, in sicurezza, l’euforia di salire in sella con il campione, la sensazione di libertà che si prova con il vento in faccia. Un progetto volto a regalare emozioni e adrenalina a chi sembrerebbe destinato a non provarne.

La copertina del libro

“A VOLTE CAPITA CHE QUALCHE RAGAZZO CHE HO FATTO DIVERTIRE NON RIUSCISSE A VINCERE LA MALATTIA”

Tantissimi i ragazzi a cui ha donato un sorriso, ma se chiediamo a Vanni l’incontro che più l’ha segnato lui risponde: “Ce ne sono tanti, ognuno è unico e speciale. Ma il primo che mi viene in mente ora è quello con Giorgia, una ragazza di Celle Ligure. Il suo lottare con forza contro un terribile tumore mi ha segnato profondamente. Lei ora non c’è più, era solo adolescente…” l’emozione si fa sentire. “Purtroppo a volte capita anche di venire a sapere che tra i ragazzi che ho fatto divertire qualcuno è mancato a causa della malattia. La mototerapia regala sorrisi ma ci pone di fronte anche a situazioni come queste” spiega Oddera. “E in queste situazioni – prosegue – si instaurano rapporti molto forti con le famiglie: i genitori di Giorgia, ad esempio, sono diventati molto attivi nel progetto solidale che porto avanti, aiutando tante famiglie simili alla loro”.

Ma a rendere ancora più accogliente il cuore di Vanni la figlia: “La nascita di Alma, avvenuta 3 anni fa, mi ha cambiato totalmente la vita – ammette -. Alma mi ha dato un insegnamento preziosissimo: guardare le cose con gli occhi di un bambino. E’ proprio con la semplicità che cambi il mondo“. “Bisogna essere solo un po’ coraggiosi le prime volte – confessa Oddera, riflettendo sugli esordi -. Poi quello che riceviamo indietro è talmente immenso che è l’unica cosa che ci portiamo sottoterra. Con questo progetto capisci quali sono i veri problemi”.

Il libro Si cade anche da fermi. Storia di amore e mototerapia racconta come è nato tutto e come è andato avanti, con le singole e uniche esperienze: “E’ un volume per tutti, anche per bambini, che raccoglie non solo la mia esperienza in anni di mototerapia, ma anche le testimonianze delle famiglie dei ragazzi coinvolti in questo progetto; dona inoltre voce a coloro che non ci sono più. Questo libro l’ho iniziato a scrivere lo scorso anno, in un periodo di Covid che però non ha fermato la mia attività nelle strade, nelle case, negli ospedali”. Ma sappiamo tutti che questo non è il capitolo conclusivo: la mototerapia prosegue, pronta a regalare altri sorrisi ed esperienze indelebili.