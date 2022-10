La fiera della zucca, la castagnata a Rialto, la RunRivieraRun: tanti eventi questo fine settimana dal sapore autunnale

Savonese. Un fine settimana dalle atmosfere autunnali quello che ci attende. Sono tanti gli appuntamenti nel savonese che sabato e domenica regalano occasioni per stare all’aria aperta e godersi la stagione, tempo permettendo (è prevista infatti l’allerta meteo gialla su tutta la Liguria) . Ma ora andiamo a curiosare tra gli eventi più attesi.

LA FIERA DELLA ZUCCA A… ZUCCARELLO

Partiamo con la Fiera della Zucca. Torna domenica 23 ottobre l’attesa festa a Zuccarello che vede al centro il gustoso frutto arancione simbolo dell’autunno. Sarà una giornata che vedrà protagonisti gli stand enogastronomici e d’artigianato curati nei minimi dettagli e garanti del prodotto genuino locale. Un menù ad hoc, laboratori per bambini, esposizioni, musica e tanto altro: questi gli ingredienti della fiera che vedrà premiata anche la zucca più grande.

LA CASTAGNATA A RIALTO

A Rialto invece viene elogiato un altro frutto tipico della stagione: la castagna. Domenica, in località Chiesa, a partire dalle ore 12, si potranno gustare ravioli, polenta, salsiccia, focaccini e tanto altro. Ovviamente, non mancheranno le caldarroste. Nel corso della giornata anche tanta musica per allietare, oltre il palato, l’udito. Qui tutte le informazioni.

IL CONCERTO “MUSICA NEL MONDO” AL PORTO DI VADO

A proposito di musica, domenica a Vado Ligure appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Savona. Presso i Magazzini del Caffè andrà in scena il concerto dal titolo “Musica nel Mondo” ideato per viola (Claudio Gilio), fisarmonica (Alberto Fantino), chitarra (Cristiano Alasia). Il progetto vuole aprire una finestra su generi extra-colti collegando epoche, stili e tradizioni differenti, un ideale viaggio attraverso le più affascinanti regioni d’Europa e delle Americhe, un percorso che si potrebbe sottotitolare “da Bach a Piazzolla”, sviluppato con l’intento di calare l’ascoltatore nelle varie culture grazie al potere evocativo della musica.

AL ALBENGA UNO SPETTACOLO TEATRALE BENEFICO

Ad Albenga sabato 22 a intrattenere il pubblico uno spettacolo teatrale intitolato ”I manessi pe maja ‘na figgia” di Nicolò Bacigalupo, celeberrima piece di Gilberto Govi, rappresentato dalla compagnia di prosa “La Torretta” di Savona. L’evento ha come obiettivo principale la raccolta di fondi da destinare al progetto “Sail 4 Parkinson Liguria” che l’associazione sta organizzando per il mese di aprile 2023 nel ponente savonese. La “Sail” è una proposta di esperienza di barca a vela ed attività motorie legate al mare per i malati di Parkinson e per i loro caregivers.

ARRIVA LA “RUNRIVIERARUN HALF MARATON” TRA FINALE E LOANO

Non può mancare lo sport questo fine settimana. Domenica 23 ottobre torna la RunRivieraRun Half Marathon che quest’anno raggiunge la sua 11esima edizione. Il percorso è pianeggiante, con solo due brevi salitelle a Finale Ligure e al passaggio a Pietra Ligure. Ideale per conseguire buoni risultati cronometrici e puntare al proprio record, soprattutto se il vento spirerà nel verso favorevole alla corsa. La gara partirà alle ore 9 in località Malpasso e si concluderà alla Marina di Loano.

ALLE OFFICINE SOLIMANO I CATTIVI MAESTRI PRESENTANO “VOLANDO SU UNA PALLA DI CANNONE”

Per gli amanti del teatro, a Savona sono previste due date alle Officine Solimano. Sabato alle 18 e domenica alle 17 andrà in scena lo spettacolo dei Cattivi Maestri dal titolo “Volando su una palla di cannone” di Annapaola Bardeloni, con Francesca Giacardi, scene di Maria Teresa Giachetta e Massimo Ferrando. Al centro della rappresentazione le bugie e la fantasia. Lo spettacolo è adatto anche ai bambini.

AL PARCO ASINOLLA ATTIVITA’ CON GLI ANIMALI E BUON CIBO DI STAGIONE

Un weekend all’insegna delle atmosfere autunnali anche quello al parco Asinolla di Pietra Ligure. Sabato e domenica due giornate all’aria aperta da trascorrere con gli animali e assaporando prelibatezze della stagione come focaccini dolci e salati e castagne. Un fine settimana di divertimento da vivere con tutta la famiglia e con gli amici quello sulle alture pietresi. Qui il programma completo delle attività.

Questi sono solo alcuni degli eventi che caratterizzeranno questo fine settimana di ottobre. Per scoprire tutti gli appuntamenti in programma si può consultare gratuitamente la sezione “Eventi” di IVG.it.

Attenzione: a causa delle avverse condizioni meteo alcuni eventi potrebbero subire modifiche.