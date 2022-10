Vado Ligure. Nella mattinata di domenica 9 ottobre è andata in scena l’ottava edizione de La Dieci di Quiliano e Vado, competizione sulla distanza di 10 chilometri omologata Fidal con partenza e arrivo sulla pista dello stadio Chittolina.

L’evento, valevole come campionato provinciale di specialità, è stato organizzato dall’Asd Podistica Savonese in collaborazione con i Comuni di Vado Ligure e Quiliano.

Alle 9,30 sono scattati i 151 partecipanti alla competizione; a seguire hanno preso il via i 52 iscritti alla CorriVado, corsa non competitiva di 8 chilometri.

Primo al traguardo, dopo 32’38”, è giunto Filippo Ba della Gav Vertova. Seconda posizione per Davide Cavalletti (Atletica Levante) in 32’53”, terza per Diego Picollo (Azalai) in 33’59”.

A seguire, quarto Valerio Brignone (Cambiaso Risso Running Team) in 34’17”, quinto Marco Parodi (Maratoneti Genovesi) in 34’23”.

guarda tutte le foto 327



La Dieci di Vado e Quiliano: i protagonisti

Sesta assoluta, vincitrice tra le donne, Valentina Gemetto (Atletica Saluzzo) con il tempo di 34’31”.

La classifica maschile prosegue col sesto posto di Matteo Dellapiana (Cus Pisa) in 35’21”; settimo Davide Fia (Atletica Mondovì) in 35’45”, ottavo Andrea Beoldo (Atletica Valle Scrivia) in 36’46”, nono Cosimo Borgese (Golfo Dianese) in 36’47”, decimo Enzo Moretto (Valtanaro) in 36’53”, undicesimo Massimiliano Russo (Zena Runners) in 37’10”, dodicesimo Mattia Caputo in 37’40”, tredicesimo Laurent Chuc (Pont-Saint-Martin) in 37’54”, quattordicesimo Stefano Torre (Maratoneti Genovesi) in 38’01”, quindicesimo Giovanni Cavalli (Atletica Novese) in 38’10”, sedicesimo Mauro Faccio (Cambiaso Risso Running Team) in 38’23” e via via tutti gli altri.

Il podio femminile è completato da Martina Rosati (Atletica Alba Docilia), seconda in 38’40”, e Laila Francesca Hero (Atletica Arcobaleno), terza in 41’00”. Quarta Arianna Pisano (Atletica Vallecrosia) in 42’30”, quinta Valentina Martorella (Team Casa della Salute) in 43’57”, sesta Marcella Ferraro (Podistica Savonese) in 44’33”.

Clicca qui per consultare la classifica completa.

Sulla distanza degli 8 chilometri, successo di Giovanni Zuffo (Runners Loano) in 32’04”; secondo Marco Bonollo (Cus Genova) in 32’28”, terzo Lorenzo Pozzoli in 33’21, quarto Mattia Fracchiolla in 34’53”, quinto Dario Donati (Podistica Savonese) in 35’06”.

Prima in campo femminile Maria Rosanna Gastaldi in 37’34”, seconda Giovanna Serpentino in 40’50”, terza Liliana Vezzolla in 41’38”.

Clicca qui per consultare la classifica della CorriVado.

Valentina Gemetto, vincitrice tra le donne