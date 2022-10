La comunità pietrese piange la scomparsa di don Luigi Fusta: martedì i funerali

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa di don Luigi Fusta, per 16 anni parroco della chiesa di San Nicolò.

Si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure all’età di 86 anni: lascia la sorella Eva, la cognata Anna e i nipoti.

E’ stato vicario parrocchiale nella chiesa Cattedrale di Albenga fino al 5 ottobre 1965, quando fu nominato primo parroco di San Bernardino ad Albenga, sino all’11 settembre 1997, in seguito la nomina nella Parrocchia di San Nicolò a Pietra Ligure (fino all8 settembre 2013). Il 1 gennaio 2006 venne nominato Canonico Onorario della chiesa Cattedrale di San Michele. Durante gli anni del suo servizio come vicario parrocchiale aveva ricoperto l’incarico presso l’ufficio di Canonico del titolo di S. Antonio Abate.

Il funerale avrà luogo martedì 11 ottobre alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di San Bernardino ad Albenga: la cerimonia funebre sarà presieduto da monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo Diocesano. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.00 presso la camera ardente del nosocomio pietrese.

La salma del parroco giungerà nel primo pomeriggio di lunedì 10 ottobre presso la chiesa albenganese, dove alle ore 19.00 sarà recitato il Santo Rosario.

Come indicato nel manifesto funebre no fiori ma offerte alla parrocchia di S. Bernardino per le famiglie bisognose.