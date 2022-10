La Compagnia del Barone Rampante compie 17 anni

Borgio Verezzi. Il 21 ottobre 2005 nasceva a Borgio Verezzi l’associazione culturale di promozione sociale “La Compagnia del Barone Rampante” che “in questi anni ha cercato sempre di essere ‘uno spazio protetto per i ragazzi di bellezza e virtù’, in cui persino qualcuno dei giovani ragazzi, sentendo crescere giorno dopo giorno la vocazione di fare della recitazione anche una professione, ha potuto avverare il suo sogno frequentando, dopo varie selezioni, le scuole di recitazione di prestigiosi teatri italiani come il Teatro Stabile di Torino, il Teatro Nazionale di Genova o il Piccolo di Milano”.

E molte sono le novità di quest’anno nel centenario della nascita di Calvino, in una sede (in via Municipio 3) rimessa a nuovo dagli stessi Baronetti, pronta a diventare la “casa” di altri giovani iscritti con un circolo riservato ai soci, prossimo all’inaugurazione (Il Circolo del Barone in via Municipio 7) in cui si condivideranno eventi culturali e momenti di convivialità. Ad integrazione dei corsi annuali a cadenza settimanale, dal 22 ottobre prossima prenderà il via, durante i fine settimana, un percorso di “scuola di teatro” più strutturato, con lezioni di varie discipline tenute sempre da professionisti del settore (tecniche corporee, dizione ecc…) a cui è possibile iscriversi a (e effettuare i pagamenti online) su un sito completamente rinnovato www.lacompagniadelbaronerampante.com

“In questi diciassette anni, l’associazione, grazie ai contributi di alcuni Enti (Provincia, Comuni, Fondazione De Mari), ma soprattutto all’operato, alla disponibilità di alcune persone che si rendono volontariamente disponibili a collaborare, con il loro entusiasmo, generosità e competenza, per il raggiungimento dei suoi fini ha promosso varie attività artistiche, in particolare teatrali e cinematografiche, tenute da professionisti nel settore, ricevendo importanti riconoscimenti e premi. In particolare poi, e’ nata una compagnia teatrale stabile di giovani, nell’ottica della consolidata tradizione teatrale del Comune di Borgio Verezzi”.

Il consiglio direttivo è composto da: Marcella Rembado (presidente), Roberto Trovato (vice presidente), Micaela Delfino (segretario), Federica Audissone (consigliere), Andrea Canfora (consigliere), Ivonne Imassi (consigliere) e Daniel Tonetti (consigliere). I “Baronetti (gruppo di giovani soci volontari a sostegno dell’attività svolta dal consiglio direttivo) sono: Iacopo Ferro, Gaia De Giorgi, Gaia Capelli, Caterina Bussa, Caterina Cennamo, Elia Mazzon, Anita Gallo, Davide Gavini, Angelica Girello, Giovanni Oneglio, Pietro Ramello, Irene Vignola, Gianmaria Ontano, Lorenzo Carnielo, Lorenzo Vio, Marisol Parrelli, Nina Maria Canfora, e Francesca Bianco Tonetti.

Ecco i primi corsi facenti parte del percorso “scuola di teatro” a cura dell’attrice Eva Cambiale: “Corso di dizione e pronuncia-Parlare con il corpo in armonia col respiro e il pensiero” a cura di Eva Cambiale (Teatro Stabile di Torino) a sabato alterni dalle 16.00 alle 18.30, aperto a tutte le età (dai 12 anni) con massimo 12 iscritti. Il corso si terrà il 22 ottobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 dicembre e 17 dicembre. Prova aperta al Teatro Gassman tra Natale e Capodanno. Costo 120 euro.

“Scene e monologhi dalla grande drammaturgia classica e contemporanea” a cura di Eva Cambiale (Teatro Stabile di Torino) a domeniche alterne dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 (convocazione anche a gruppi separati) per un totale di 5 ore e mezzo. Aperto ai ragazzi dai 12 ai 25 anni con esperienze teatrali precedenti. Massimo 15 iscritti. Il corso si terrà il 23 ottobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 dicembre, 18 dicembre. Prova aperta al Teatro Gassman tra Natale e Capodanno. Costo 120 euro.

Info e iscrizioni: www.lacompagniadelbaronerampante.com, c.ilbaronerampante@libero.it, 348/897869. Segreteria: giovedì e venerdì 17.00/18.30 (in via Municipio 3 – Borgio Verezzi).