Kickboxing: Sport Savona Team Dibari vittorioso a Genova con Ismail El Misbahi

Savona. Si è conclusa in maniera vittoriosa per lo Sport Savona Team Dibari la gara di Kickboxing K1 andata in scena a Genova.

Ismail El Misbahi, portacolori della società savonese, ha vinto tutte le tre riprese del suo match, costringendo anche l’avversario ad un conteggio con una tecnica precisa al viso.

“Ottima prova per il nostro atleta Ismail che ha onorato il nostro team, soprattutto per il poco tempo alla preparazione in seguito ad un piccolo infortunio al gomito” afferma il maestro Lorenzo Dibari.

Il team savonese, composto dai coach Ivo De Marco e Silvio Mancini, coordinati dal maestro Dibari, vede i tecnici impegnati costantemente negli allenamenti, portando così gli atleti a raccogliere ottimi risultati. “Siamo in preparazione della manifestazione da noi organizzata, con la promozione dell’ente Mspitalia Comitato ligure con presidente Silvia Berardi, in collaborazione con WKAFL, che riunisce molte scuole da sport da combattimento. Una tappa provinciale savonese che darà seguito, poi, ad altre tappe provinciali in Liguria” conclude Dibari.