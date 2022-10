Jacopo Sbravati ammesso al corso Uefa A di Coverciano

Spotorno. Jacopo Sbravati, attuale allenatore dell’Under 14 del Genoa C.f.C, è stato ammesso al corso Uefa A, che si terrà, a partire da lunedi 17 ottobre, presso il il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Jacopo Sbravati, prima di allenare l’Under 14, ha iniziato ad operare nel Settore Giovanile del Genoa, come vice nell’Under 14 ed Under 16 e per due anni è stato il collaboratore di Luca Chiappino.

Il Centro Tecnico di Covercaino è definito anche ‘L’Università del Calcio’, il luogo dove si forma e si trasmette il sapere calcistico. Qui vengono svolti i corsi, che formano i professionisti abilitati ad operare nel gioco del football.

L’Aula Magna è il luogo simbolo della formazione del Settore Tecnico.

Coverciano è anche la ‘Casa degli Azzurri’, dove si radunano le squadre nazionali, maschili e femminili, in vista dei rispettivi impegni internazionali.

