Jacopo Grossi, Martino Odero, Gabriele Giusto e Matteo Gibertini, tesserati per il Genoa, sono stati convocati nelle nazionali giovanili

Savona. A conferma del fatto che, anche in Liguria, si può far calcio di alto livello, altri quattro giovani calciatori, provenienti dai settori giovanili savonesi, tesserati per il Genoa, sono stati convocati nelle nazionali giovanili, negli ultimi dodici mesi: Jacopo Grossi (classe 2006) centrocampista, ex Vado; Martino Odero (classe 2007) esterno di difesa, ex Veloce, Vado, Albissola; Gabriele Giusto (classe 2008), difensore centrale, ex Vado; Matteo Gibertini (classe 2008) trequartista, ex Vado e Savona.

Ben quattro, dunque, i calciatori che – nel solco creato, anni fa, da Stephan El Sharaawy – continuano ad attestare che la Provincia di Savona è capace di coltivare profili calcistici di interesse nazionale, anche (e soprattutto) grazie al lavoro di scouting del team di Michele Sbravati, Responsabile del Settore Giovanile del Genoa CFC.